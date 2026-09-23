"나 사칭하는 계정 조심하세요" 김대명, 팬들에게 직접 경고

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김대명이 자신을 사칭한 SNS 계정이 등장했다며 팬들에게 각별한 주의를 요청했다.

김대명은 지난 22일 자신의 SNS를 통해 사칭 계정과 관련한 제보를 받고 있다며 직접 주의를 당부했다.

그는 현재 자신이 사용하고 있는 SNS 계정은 해당 계정 하나뿐이라며 별도의 계정을 운영하고 있지 않다고 밝혔다. 자신을 사칭한 계정이 팬들에게 접근할 가능성을 염두에 두고 피해 예방을 당부한 것이다.

Advertisement

특히 김대명은 본인이 팬들에게 개인적으로 메시지를 보내거나 금전을 요구하는 일은 없다고 강조했다. 특정 링크를 전달하고 접속을 유도하는 경우 역시 자신과 무관하다며 주의를 당부했다.

김대명은 사칭 계정을 발견했을 경우 해당 계정을 신고한 뒤 차단해 달라고 요청했다.

Advertisement

최근 연예인이나 유명인을 사칭해 SNS 이용자에게 접근한 뒤 금전을 요구하거나 외부 링크를 클릭하도록 유도하는 사례가 이어지면서 스타들이 직접 팬들에게 주의를 당부하는 경우도 늘고 있다.

Advertisement

한편 김대명은 최근 KBS 2TV 토일드라마 '결혼의 완성'에 출연했으며, 내년 공개 예정인 디즈니+ 새 시리즈 '상남자'에도 출연할 예정이다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

Advertisement

최근 SNS에서 저를 사칭하는 계정이 있다는 제보를 받고 있습니다.

현재 운영하는 SNS 계정은 지금 보고 계신 이 계정이 유일하며, 이외의 별도 계정은 운영하고 있지 않습니다.

개인적으로 DM을 보내거나 금전 또는 링크 접속 등을 요구하지 않으니, 사칭 계정으로 인한 피해가 없도록 각별한 주의 부탁드립니다.

Advertisement

사칭 계정을 발견하실 경우 신고 및 차단 부탁드립니다.