"복덩이 2.5kg인데 엄마는 +15kg"...고우리, 출산 2주 전 만삭 D라인 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 레인보우 출신 배우 고우리가 출산을 약 2주 앞둔 만삭 근황을 공개했다. 임신 36주에 접어들며 제법 크게 불러온 배와 함께 손발이 붓고 관절 통증까지 이어지는 현실적인 임신 막바지 일상을 전했다.

고우리는 23일 자신의 SNS에 "36주 레츠고"라는 글과 함께 거울 셀카를 공개했다.

사진 속 고우리는 체크무늬 투피스 차림으로 배 부분을 드러낸 채 한 손으로 만삭의 D라인을 감싸고 있다. 옆으로 돌아선 모습에서는 출산을 코앞에 둔 만큼 크게 불러온 배가 고스란히 드러나 눈길을 끌었다. 고우리는 "만삭이 이런 거군"이라며 "하루가 다르게 손발이 통통 부어서 마디마디가 아프다"고 털어놨다. 이어 "새벽마다 손가락 부여잡고 끙끙거리는 중"이라고 덧붙이며 임신 막바지의 고충을 전했다.

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출산까지 남은 시간도 얼마 남지 않았다. 그는 "2주 남았다니"라며 설렘을 드러냈다. 태명 '복덩이'의 성장 상황도 함께 공개했다. 고우리는 "복덩이가 아직 좀 작지만 부지런히 크는 중"이라며 "그래도 이제 2.5kg"이라고 밝혔다.

반면 자신의 몸무게 변화는 유쾌하게 받아들였다. 그는 "엄마는 +15kg지만"이라며 웃음을 보인 뒤 "복덩이를 위하여 많이 먹으려고 노력 중"이라고 전했다.

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출산을 앞두고 몸 곳곳의 변화를 겪고 있지만 예비 엄마의 기대감은 감추지 못했다. 고우리는 "예비 말띠맘들 화이팅팅"이라며 비슷한 시기에 출산을 준비하는 이들에게 응원의 메시지도 남겼다.

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고우리는 지난 2022년 5세 연상의 사업가와 결혼했다. 이후 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았고 현재 첫 아이 출산을 앞두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com