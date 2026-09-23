박원숙, 손녀에 용산 집·차 선물하더니.."사후 재산 관리 준비도 끝"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박원숙이 사후 재산 관리에 대한 준비를 해놨다고 밝혔다.

23일 박원숙의 유튜브 채널에는 '오랜만에 임현식 씨 만났어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박원숙은 사후 재산 관리에 대한 준비를 해뒀냐는 질문에 "나는 나중에 힘들까 봐 다 써놨다. 중간에 너무나 많이 없어져서 간단명료하게 해놨다"고 답했다.

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이어 "기본적으로 다달이 쓰는 게 있지 않냐. 그런데 매달 들어오는 수입이 있다가 없기도 한다"며 "(그동안은) 우리가 일하니까 그냥 일하나보다 했는데 어느 날 보니까 매달 들어오던 게 없어졌다. 그런데 매달 나가는 건 있다"고 털어놨다.

박원숙은 나이가 들면서 수입은 일정하지 않은 반면 고정 지출은 계속되는 현실적인 고민을 토로한 것으로 보인다.

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현재 남해에서 카페를 운영 중인 그는 "카페를 비롯해 여러 일을 벌여 놓으면 인건비처럼 매달 꼬박꼬박 나가는 돈이 있다"고 설명했다.

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한편 박원숙은 최근 자신의 재산을 사후에 남겨두기보다 살아 있을 때 가족에게 베풀고 싶다는 생각을 밝힌 바 있다. 특히 먼저 세상을 떠난 아들에게 미처 해주지 못한 것들을 하나뿐인 손녀에게 아낌없이 해주고 있다고 고백해 뭉클함을 안겼다.

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박원숙은 지난 15일 송승환의 유튜브 채널에 출연해 손녀의 등록금과 학비는 물론 용산 오피스텔과 자동차까지 마련해줬다고 밝히며 "우리 아들을 교육한답시고 아이에게 물질적인 것을 너무 많이 해주지 말아야겠다고 생각했던 게 가슴 아프고 후회로 남았다"고 털어놨다.

이어 "아들에게 못 해준 것을 손녀를 만나면서 해주고 있다. 손녀가 공부를 잘해 장학금을 받았는데도 등록금과 학비를 모두 줬다"며 "용산에 오피스텔도 마련해주고, 나이에 맞는 좋은 차도 사줬다"고 밝혔다.

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그러면서 "내 나이도 그렇고 언제 어떻게 될지 모른다. 몸도 너무 안 좋았다"며 "내가 세상을 떠난 뒤 손녀에게 주면 유산이지만 살아서 주면 선물이지 않나. 그래서 손녀에게 편안한 마음으로 선물했다"고 남다른 애정을 드러냈다.

한편 박원숙은 2003년 하나뿐인 아들을 교통사고로 먼저 떠나보내는 아픔을 겪었다. 이후 며느리가 재혼하면서 초등학생이던 손녀와도 연락이 끊겼으나 2021년 다시 연락이 닿아 재회한 것으로 알려졌다.

2024년 방송된 KBS 2TV '박원숙의 같이 삽시다'에서도 대학생이 된 손녀와 만나는 모습이 공개됐다. 당시 박원숙은 "할머니가 해줄 수 있을 때 다시 만나서 너무 좋다. 내 아들한테 해준 게 없는데 갑자기 떠나서 후회했다"며 "내 아들에게 못 해준 거 손녀한테 다 해주며 원풀이하고 있다. 해줄 수 있어서 너무 감사하다"고 말한 바 있다.