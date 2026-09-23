러블리즈 정예인, 하영 빠진 '중증외상센터' 새 천장미 낙점

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 러블리즈 출신 정예인이 '중증외상센터'의 새 천장미를 연기한다.

시즌1에서 이 역할을 맡았던 하영은 증조부의 친일 행적 논란 이후 후속 시즌에서 자진 하차했다.

23일 마이데일리 보도에 따르면 정예인은 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 시즌2와 시즌3에서 중증외상팀 간호사 천장미 역을 맡는다.

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제작진은 여러 배우를 대상으로 오디션을 진행한 끝에 정예인을 선택한 것으로 전해졌다.

천장미는 중증외상팀에서 백강혁 역의 주지훈, 양재원 역의 추영우 등과 호흡을 맞추는 인물이다. 시즌1에서는 하영이 연기하며 시청자들에게 이름을 알렸다.

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하영은 후속 시즌 출연을 앞두고 있었으나, 지난 1일 먼저 제작진에 하차 의사를 전달했다.

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넷플릭스도 "배우의 입장을 존중해" 하영이 후속편에 출연하지 않기로 했다고 밝혔다.

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앞서 하영이 방송에서 소개한 증조부 안상호의 일제강점기 친일 행적이 알려지며 논란이 일었다.

하영은 이후 증조부의 행적에 대해 후손으로서 사죄의 뜻을 밝혔다. 논란이 이어지는 가운데 '중증외상센터'에서 자진 하차하면서, 제작진은 천장미 역을 맡을 새 배우를 찾았다.

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2014년 러블리즈로 데뷔한 정예인은 이후 가수와 배우 활동을 병행해 왔다. 이번에는 하영이 연기했던 천장미를 이어받아 '중증외상센터'의 새 시즌에 합류할 예정이다.

narusi@sportschosun.com