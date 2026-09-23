황혜영, 시부모상 후 美로 떠났는데….46도 폭염에 기겁 "내가 미쳤지"

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[스포츠조선 이우주 기자] 투투 출신 황혜영이 미국의 뜨거운 날씨에 기겁했다.

22일 황혜영의 유튜브 채널에서는 '46도 라스베이거스 사막에서 골프치고 살아남기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

황혜영은 "LA에서 3일차이고 오늘 라스베이거스를 갈 거다. 지금 라스베이거스 온도가 46도라 하더라. 골프 스케줄도 잡혀있고 굉장히 걱정이 되긴 하지만 즐거운 마음으로 가보겠다"고 밝혔다. 황혜영은 지난해 시부모님의 장례를 치른 후 남편에게 특별한 휴가를 얻어 2주간 홀로 LA 여행을 떠났다고 밝힌 바 있다.

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LA에서 라스베이거스까지 차로 이동한 황혜영은 "잠깐 차에 기름을 넣으려고 주유를 하는데 내리질 못하겠다. 잠깐 내렸는데 말이 안 나온다. 녹아 내릴 거 같다. 아무튼 설레는 마음으로 가고 있다"며 더운 날씨에 깜짝 놀랐다.

라스베이거스 도착 다음날, 황혜영은 아침부터 골프를 치러 갔다. 햇빛을 가리기 위해 무장한 채 나온 황혜영은 사막 한가운데 위치한 골프장에 갔다. 하지만 황혜영은 "참고로 오늘 날씨는 46도"라고 토로했다.

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자연지형을 최대한 살린 세계 100대 골프장이지만 더위 앞에서는 속수무책이었다. 황혜영은 "죽을 거 같다. 내가 미쳤지 진짜. 이 온도에 골프를 치겠다고. 큰일난다. 절대 따라하지 마시라"라고 질색했다. 하지만 황혜영은 며칠 후에도 또 골프를 치러 왔다.

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이후 황혜영은 해변으로 갔다. 황혜영은 "날씨가 너무 좋다. 쾌청하고 바람은 찬 느낌이다. 반팔을 입었는데 싸늘한 거 같아서 긴팔을 걸칠 정도로 날씨가 너무 좋다"며 행복해했다.

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wjlee@sportschosun.com