'즉흥 여행 논란' 겪은 전현무, 日골목서 트레저와 우연한 만남…"섭외 절대 아냐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 일본 여행 촬영 중 그룹 트레저 멤버들과 우연히 마주쳤다.

예상치 못한 만남에 강미나가 "섭외한 거 아니냐"고 묻자 이준은 곧바로 "섭외 아니야"라고 답했다.

지난 20일 트레저 공식 유튜브 채널에 공개된 '트레저 월드 맵' 24회에는 소정환, 요시, 최현석이 일본 구라시키를 여행하는 모습이 담겼다.

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세 사람이 골목을 걷던 중 사람들이 모여 있는 곳을 발견했고, 최현석은 "전현무 선배님 아니야?"라며 발걸음을 멈췄다.

그곳에서는 전현무가 이준, 강미나와 함께 MBN '디스이즈 현무로드'를 촬영하고 있었다.

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트레저 멤버들이 인사하자 전현무는 "아니, 근데 어떻게 이렇게 만나냐"며 놀라워했다. 강미나는 "섭외한 거 아니냐"고 물었지만 이준은 아니라고 부인했다.

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트레저 멤버들은 투어 일정으로 일본에 왔으며 자체 콘텐츠를 촬영 중이라고 설명했다.

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전현무는 이들에게 고로케를 사주고 "한국에서 챌린지할 때 불러"라며 인사했다.

헤어진 뒤 최현석은 "방송국에서도 뵌 적 없던 선배님을 구라시키에서?"라며 신기해했다.

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앞서 전현무가 출연한 MBC '나 혼자 산다'의 카자흐스탄 여행 편은 즉흥 여행이라는 방송 내용과 사전 촬영 준비를 둘러싸고 진정성 논란을 겪었다.

제작진은 현지 촬영을 위해 관광청의 협조를 미리 받았다고 밝히며 사과했다. 이번 구라시키에서의 만남은 별개 장면으로, 공개된 영상에서는 두 촬영팀이 마주쳐 놀라는 모습이 담겼다.

narusi@sportschosun.com