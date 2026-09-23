'오딘: 발할라 라이징', 추석 맞아 소환권 대거 지급…21일 출석 이벤트도 진행

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카카오게임즈의 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'이 추석을 맞아 대규모 출석 및 교환 이벤트를 진행한다.

카카오게임즈는 23일 라이온하트 스튜디오가 개발한 '오딘'에 추석 기념 이벤트를 시작했다고 밝혔다. 우선 23일부터 10월 28일까지 '풍성한 한가위! 21일 출석 이벤트'를 진행한다. 매일 게임에 접속하면 출석 일수에 따라 '오딘의 강화석' 3종을 비롯해 '신성의 소환권' 90장, '광명의 소환권' 66장 등 다양한 보상을 받을 수 있다.

같은 기간 '풍성한 한가위! 교환 이벤트'도 열린다. 필드와 정예 던전에서 몬스터를 처치하면 '한가위 송편'을 얻을 수 있으며, 이를 소환권과 '이발디의 유물 강화석', 아이템 수집 효과에 활용할 수 있는 '한가위 송편 세트' 등으로 교환할 수 있다.

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'풍성한 한가위! 특별 미션 이벤트'에서는 각종 미션을 수행하고 '2026년 한가위 복주머니 조각'을 모아 '2026년 한가위 복주머니'를 제작할 수 있다. 복주머니를 열면 소환권과 강화석, 골드 등을 획득할 수 있다. 추석 연휴 기간인 24일부터 27일까지는 '로스크바의 깜짝 푸시 이벤트'를 진행한다. 매일 접속한 이용자에게 '광명의 소환권'과 '신성의 소환권' 각 11장을 비롯해 1000만 골드, '노른의 동전', 3종 '이발디 강화석 상자' 등을 지급한다.

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장비 제작을 지원하는 이벤트도 마련했다. 23일부터 10월 28일까지 진행되는 '로스크바 장비 제작 지원 이벤트'에서 미션을 완료하면 '위그드람', '구드벨', '트렌달 파편', '미지의 결정' 등 장비 제작에 필요한 주요 재료를 얻을 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com