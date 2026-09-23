김건우 살아있었다...황당 오보 직접 해명 “해킹 경위 확인 중”

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[스포츠조선 박아람 기자] 23일 오전 전해진 쇼트트랙 국가대표 출신 김건우(28)의 사망 뉴스가 잘못된 정보로 인한 오보로 밝혀졌다.

김건우는 23일 자신의 인스타그램을 통해 "먼저 이번 일로 인해 많은 분들께 혼란과 심려를 끼쳐드리게 된 점 진심으로 사과드립니다"라고 전했다. 이날 오전 전해진 사망 소식에 대해 본인이 직접 해명에 나선 것이다.

그는 문제가 된 게시물이 올라왔을 당시 해당 계정에 정상적으로 접속할 수 없는 상태였다고 설명했다. 계정에 접속하지 못해 게시물이 올라온 사실도 알지 못했으며, 이후 주변의 연락을 받고 뒤늦게 관련 내용을 확인했다는 입장이다.

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김건우는 "해당 게시물은 본인이 직접 작성하거나 게시한 내용이 아니며, 본인의 의사와 무관하게 계정에 게시된 내용입니다"라고 선을 그었다. 이어 "현재 계정에 정상적으로 접속할 수 없었던 원인과 해당 게시물이 어떠한 경위로 게재되었는지 확인하고 있습니다"라고 밝혔다.

사실관계가 확인되기 전에 게시물 내용이 알려지면서 혼란이 커진 데 대해서도 심경을 전했다. 그는 "이 과정에서 사실관계가 충분히 확인되지 않은 상태로 해당 게시물의 내용이 알려지면서 많은 분들께 걱정과 혼란을 드리게 된 점을 무겁게 받아들이고 있습니다"라고 적었다.

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다만 계정 접속 문제의 원인이나 게시물을 올린 주체 등은 구체적으로 밝히지 않았다. 아직 정확한 경위를 확인하고 있는 만큼 섣불리 단정하지 않고, 사실관계가 명확해지면 다시 알리겠다는 뜻을 전했다.

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김건우는 "현재 필요한 확인 및 조치를 진행하고 있습니다"라며 이번 일로 놀라고 걱정했을 이들에게 거듭 사과했다. 끝으로 "정확한 사실관계가 확인되기 전까지 확인되지 않은 내용이나 추측이 확대·재생산되지 않도록 너른 양해를 부탁드립니다"라고 당부했다

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앞서 이날 쇼트트랙 국가대표 출신 김건우의 SNS 계정에 부고글로 보이는 게시물이 올라오면서 그의 사망 소식이 전해졌다. 이를 바탕으로 김건우가 28세의 나이로 세상을 떠났다는 보도가 이어졌다.

김건우는 지난 6월 현역 은퇴를 선언했다. 고등학생 시절 국가대표로 발탁된 그는 2018~2019시즌 ISU 월드컵 1500m 랭킹 1위와 종합 2위에 올랐으며, 이후 월드컵과 하얼빈 동계아시안게임에서도 금메달을 획득했다.

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tokkig@sportschosun.com

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