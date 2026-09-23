'학폭논란' 4년 만…김가람, 아이돌 때와 180도 달라진 분위기 "너무 걱정돼"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 르세라핌 출신 김가람이 배우로 새 출발을 준비하며 카메라 앞에 다시 섰다.

23일 소속사 매니지먼트 구는 공식 채널을 통해 김가람의 프로필 촬영 현장을 담은 비하인드 콘텐츠와 '5자 토크' 영상을 공개했다.

공개된 촬영 현장에서 김가람은 블랙과 화이트 톱에 데님 팬츠를 매치한 심플한 스타일링으로 다양한 모습을 선보였다. 화려한 무대 의상 대신 자연스러운 분위기를 살린 가운데 한층 성숙해진 비주얼과 차분한 표정이 눈길을 끌었다.

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특히 함께 공개된 '5자 토크'에는 약 4년 만에 연예계 활동을 본격적으로 재개한 김가람의 긴장감도 고스란히 담겼다.

후드 집업 차림으로 등장한 김가람은 '오늘 기분이 어때?'라는 질문에 "떨렸지만 굿"이라고 답했다. 프로필 촬영 소감을 묻자 "너무 걱정돼"라고 솔직하게 털어놓기도 했다.

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이어 자신의 매력 포인트로는 "초롱초롱 눈"을 꼽았다. 최근 관심사를 묻는 질문에는 "웨이트, 애니"라고 답했고, 마지막으로 "예쁘게 봐요"라고 말하며 꽃받침 포즈를 취했다. 이후 자신의 답변이 민망한 듯 웃음을 터뜨리는 모습도 공개됐다.

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김가람의 이번 콘텐츠가 더욱 눈길을 끄는 것은 배우 전향을 선언한 뒤 본격적인 활동을 준비하는 과정이 차례로 공개되고 있기 때문이다.

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김가람은 지난 6월 배우 전문 매니지먼트사 매니지먼트 구와 전속계약을 맺으며 연예계 복귀를 공식화했다. 당시 소속사는 김가람의 유튜브 활동을 꾸준히 지켜봤다며 배우로서의 성장 가능성과 성실한 태도를 높게 평가했다고 밝혔다.

특히 김가람이 연기 실력 향상을 위한 훈련과 연구를 지속하는 동시에 영어와 일본어 공부, 기타 연주 등에도 시간을 투자하며 배우 활동을 준비해왔다고 설명했다. 김가람은 유튜브를 통해 연기 레슨을 받는 과정 등도 공개한 바 있다.

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이어 지난 10일에는 배우 김가람의 새 프로필 사진이 처음 공개됐다. 청초하고 맑은 분위기부터 시크한 이미지까지 서로 다른 콘셉트를 소화하며 가수 활동 당시와는 다른 모습을 보여줬다. 소속사는 프로필 공개를 시작으로 김가람이 다양한 작품과 콘텐츠를 통해 대중과 만날 예정이라고 밝혔다. 최근에는 작품 출연도 검토 중인 것으로 전해졌다.

2022년 5월 르세라핌 멤버로 데뷔했던 김가람은 데뷔 직후 중학교 재학 시절 학교폭력 의혹에 휩싸였다. 학교폭력대책자치위원회에서 5호 처분을 받은 사실이 알려지며 논란이 커졌고, 활동 중단을 거쳐 같은 해 7월 쏘스뮤직과 전속계약을 해지하고 팀을 탈퇴했다.

당시 김가람은 지인을 통해 공개한 입장문에서 "누군가를 때리거나 폭력을 가한 적은 단 한 번도 없다"며 강제전학이나 음주·흡연, 집단 괴롭힘 등을 한 적도 없다고 주장하며 억울함을 호소했다.

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이후 연예계 활동을 멈춘 김가람은 서울공연예술고등학교 연극영화과를 졸업한 뒤 건국대학교 예술디자인대학 매체연기학과에 진학해 연기자의 길을 준비해왔다.

아이돌 데뷔와 논란, 팀 탈퇴를 거쳐 약 4년 만에 배우라는 새로운 이름으로 다시 대중 앞에 서게 된 김가람. 새 프로필과 촬영 비하인드까지 잇달아 공개하며 활동에 시동을 건 가운데, 그의 배우 첫 작품이 무엇이 될지에도 관심이 모인다.

olzllovely@sportschosun.com