신지, 결혼 후 더 통 커졌다…추석 앞두고 스태프에 120만원치 선물 인증

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 코요태 신지가 명절을 앞두고 함께 무대에 서는 댄서들에게 30만원대 추석 선물을 전하며 훈훈함을 안겼다.

22일 신지는 자신의 인스타그램 스토리를 통해 댄서들이 올린 게시물을 공유했다. 공개된 사진에는 야외 공연장 백스테이지에서 신지와 댄서 4명이 커다란 버건디 컬러 선물 상자를 들고 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다.

댄서들은 "언니의 추석 선물! 따랑해요", "브라더 잘 쓰고 잘 입을게~~", "천사 신지 고마워" 등의 문구를 남기며 감사한 마음을 전했다. 신지도 해당 게시물을 자신의 스토리에 재공유하며 스태프들과의 끈끈한 팀워크를 드러냈다.

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특히 눈길을 끈 것은 선물의 가격대다. 신지가 준비한 선물은 프리미엄 호텔 샤워가운과 바디 스크럽 등 바디케어 제품으로 구성된 세트로 알려졌다.

샤워가운은 해당 브랜드 공식 판매가 기준 약 27만9,000원, 여기에 바디 스크럽(약 4만~6만원대)을 더하면 1인당 약 32만~34만원 상당의 선물이다. 댄서 4명 기준으로만 계산해도 120만원을 훌쩍 넘는 규모다.

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고가의 선물도 화제지만, 명절마다 함께 공연을 준비하는 스태프들을 빠짐없이 챙긴 신지의 세심한 마음에 팬들의 호응도 이어지고 있다. 온라인에서는 "역시 의리 있는 리더", "댄서들까지 챙기는 게 멋지다", "신지가 신지 했다" 등의 반응이 잇따랐다.

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한편 신지는 지난 5월 7살 연하의 가수 문원과 결혼했으며, 코요태 활동과 함께 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com