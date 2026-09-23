'소울 스트라이크', 추석 맞이 콘텐츠 강화…신규 동료 '셀레아' 등장

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컴투스홀딩스의 '소울 스트라이크'가 추석을 맞아 신규 동료와 스킬, 유물 등을 추가하고 대규모 이벤트에 나선다.

컴투스홀딩스는 23일 방치형 키우기 게임 '소울 스트라이크'의 글로벌 업데이트를 진행했다고 밝혔다. 이번 업데이트에서는 추석 이벤트 '달빛 송편 공방'이 핵심이다. 이용자는 스테이지에서 획득한 '송편 재료 주머니'로 송편을 제작해 달토끼에게 선물하고 성장에 필요한 아이템을 얻을 수 있다.

송편 제작 과정에서 획득하는 '달콤한 당근'은 별도의 교환소에서 신규 동료와 스킬, 유물, 추석 한정 프로필 장식 등으로 바꿀 수 있다. 14일 출석 이벤트를 통해서는 게임에 접속하는 것만으로 소환권 1500장과 '달콤한 당근' 등을 받을 수 있다.

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신규 전투 콘텐츠도 추가됐다. 신화 등급 동료 '셀레아'는 월광탄을 활용해 적에게 피해를 주는 동시에 방어력을 낮추는 능력을 갖췄다. 신규 스킬 '월광 강림'은 피해와 함께 실명, 이동속도 감소, 방어력 감소 효과를 부여한다. 유물 '월광의 성유물'과 유일 등급 펫 '루멘'도 추가됐다. 이와 함께 '백화 특성'에 신규 노드를 적용하고, 정복자 스테이지의 최대 단계도 6만까지 확장했다.

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추석 이벤트와 함께 성장 요소를 늘리면서 기존 이용자들의 플레이 동선을 넓히는 데 초점을 맞춘 업데이트다. '소울 스트라이크'는 빠른 성장과 화려한 스킬 연출, 영혼 장비를 활용한 캐릭터 꾸미기를 앞세운 방치형 키우기 게임이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com