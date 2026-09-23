황정음, 몰래 '가슴 성형'했지만..결국 보형물 제거 "등 굽고 살 쪄 힘들었다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정음이 아무도 모르게 가슴 성형을 했다가 제거 수술까지 받은 사실을 고백했다.

23일 황정음의 유튜브 채널 '황정음'에는 '남대문에서 속옷 쇼핑한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 남대문 시장에서 지압 슬리퍼, 수세미 등 생활용품을 한가득 샀다. 제작진은 "여기에는 속옷으로 유명한 가게도 많다"라며 속옷 쇼핑을 추천했는데, 황정음은 "난 사실 속옷을 쇼핑하는 게 아깝다. 필요가 없다. 원래 브래지어를 안 하고, 평소에 니플 패치를 착용한다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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최근 노브라 논란을 일으킨 영상도 언급하며 "그날은 방송이라서 캡이 없는 레이스 속옷을 착용했다. 뒤에 끈이 나와서 다행이다. 무슨 브래지어를 안 했다고 하나. 오늘이 노브라다"라고 시원하게 해명했다.

특히 "어렸을 때는 가슴이 커 보이고 싶었다. 2010년에 가슴 수술이 유행이었다. 가족 등 아무에게도 말을 안 하고 (가슴 수술을) 하고 왔다"라며 가슴 성형 사실을 깜짝 고백해 모두를 놀라게 했다. 황정음은 "보시면 그때와 볼륨감이 다를 거다. 근데 (수술을 하니) 혈액 순환이 안됐고, 회복을 목적으로 엄청 먹어서 살도 쪘다. (수술한 부위가) 버겁게 느껴졌고 등이 굽었다"라고 털어놨다.

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결국 황정음은 가슴 성형 후 불편함을 겪다 보형물을 제거하는 수술을 받았다. 그는 "요즘은 수술을 안 한 게 대세라서 저도 (보형물을) 뺐다. 몸이 너무 편하다. 왜 했는지 모르겠다"라며 후련한 심경을 드러냈다.

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한편 황정음은 이혼 후 두 아들을 홀로 양육하고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com