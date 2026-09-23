안선영 "치매母, 내 인생의 저주처럼 여겨"…7년 간병 끝 요양원 모신 이유

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 안선영이 7년 넘게 치매를 앓는 어머니를 직접 돌본 끝에 요양원에 모시게 된 과정을 털어놨다.

23일 안선영은 자신의 유튜브 채널을 통해 한국과 캐나다를 오가며 생활하게 된 근황을 전하면서 치매를 앓고 있는 어머니의 현재 상태와 요양원 입소를 결정하기까지의 과정을 솔직하게 밝혔다.

현재 안선영은 엘리트 하키를 시작한 아들을 위해 캐나다와 한국을 오가며 생활 중이다. 그는 캐나다에 머물 때마다 "그러면 어머니는 누가 돌보냐"는 질문을 받는다며 "딱 50의 문턱에 접어들면서 인생의 격변을 겪게 됐다. 집에서 모셨던 치매 어머니는 인지장애가 너무 심해져 요양원에 가시게 됐고, 아이는 계획보다 2~3년 일찍 엘리트 하키를 하게 되면서 캐나다 팀에 소속됐다"고 설명했다.

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특히 안선영은 과거 자신 역시 요양원에 대한 부정적인 인식을 갖고 있었다고 고백했다. 그는 "제가 직접 많은 일을 겪기 전까지는 요양원, 치매 병원 하면 약간 현대판 고려장 같은 느낌이 솔직히 있었다"고 말했다.

하지만 어머니의 치매가 진행되면서 상황은 점차 감당하기 어려워졌다. 안선영은 어머니에게 인격 변화가 나타나 자신을 향한 욕설과 폭력적인 행동까지 있었다고 털어놨다. 어린 자녀가 보는 앞에서 자신이 맞는 일도 있었다고.

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안선영은 상황이 심각해져 정신과에 도움을 요청했지만, 병원 측으로부터 출동할 경우 어머니를 제압해 병원으로 모셔야 할 수도 있다는 설명을 듣고 차마 동의하지 못했다고 회상했다.

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그는 "아무리 그날 엄마가 세 살, 네 살 어린아이 앞에서 저를 때리고 나한테 상처를 줘도 막상 그 상황이 되면 '와주세요'를 못 하겠더라"고 말했다.

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어머니의 배회 증상도 심각해졌다. 안선영은 어머니가 집을 나가 경찰의 도움으로 다시 찾는 일이 9번이나 반복됐다고 밝혔다.

그럼에도 쉽게 요양원을 선택하지 못했다. 안선영은 "요양원은 최악의 상황에서 마지막에 보내는 곳이고, 요양원에 보내는 것 자체가 부모를 버리는 것, 내가 부모를 포기하는 것 같은 느낌이었다"고 당시 심경을 전했다.

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이어 "가정 요양이 너무너무 힘들고, 가정 요양을 하는 내내 너무 절망적이었다"며 "그걸 온전히 몸으로 다 경험하고 나니까 '요양 시설을 알아봐야겠다. 이건 어쩔 수가 없다'고 생각했다"고 했다.

안선영은 어머니를 보다 좋은 환경에서 모시기 위해 요양시설에서 도보 5분 거리로 직접 이사까지 했다고 밝혔다. 처음에는 방문 요양사를 신청하고 별도로 도우미도 고용해 어머니가 산책과 외출을 할 수 있도록 했으며, 이후 데이케어를 거쳐 시설 입소까지 단계적으로 준비할 계획이었다.

그러나 어머니에게 뇌졸중이 찾아오면서 상황이 급변했다. 일상생활과 가정 요양이 사실상 불가능해졌고, 수술 후 재활병원을 거쳐 요양시설에서 생활하게 됐다는 설명이다.

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안선영은 역설적으로 어머니가 요양원에 입소한 뒤 모녀 관계가 더욱 좋아졌다고 고백했다. 그는 "한집에 살면서 엄마를 내 인생의 저주처럼 여기던 시절에 비해서 지금은 엄마를 다시 용서하고, 엄마의 질병을 이해하고, 나를 또 용서하고 다시 사랑하게 됐다"며 "저는 요양원에 모시고 훨씬 엄마와 사이가 좋아졌다"고 말했다.

7년 넘게 이어진 간병으로 자신의 건강까지 악화됐다고도 했다. 안선영은 "이전에 엄마를 모셨던 7년의 세월이 너무 힘들었어서 지금 몸이 피곤한 건 솔직히 아무렇지도 않다"며 극심한 스트레스로 말초신경 장애와 번아웃까지 겪었다고 털어놨다.

이어 "효도를 누군가에게 강요하기 전에 그 입장이 돼 보지 않고는 아무도 그 사람에게 돌을 던질 수 없다고 생각한다"고 강조했다.

안선영은 치매 환자의 가족들에게 전문기관의 도움을 가능한 한 일찍 받을 것을 권하기도 했다. 그는 "제가 가정 요양, 치매 간병을 7년 이상 혼자 해본 사람으로서 전문기관의 도움은 빠르게 받으면 받을수록 치매 환자 당사자를 위해서도 좋다고 생각한다"고 말했다.

특히 어머니를 집에서 끝까지 돌보려 했던 선택에 대해 오히려 후회가 남는다고 밝혔다. 그는 "조금만 더 빨리, 엄마가 아무리 화를 냈어도 전문기관에 맡겼다면 우리 엄마가 과연 뇌졸중으로 저렇게 쓰러졌을까, 치매가 저렇게 빠르게 심하게 진행됐을까 하는 게 오히려 후회되는 부분"이라고 털어놨다.

다만 이는 자신의 경험에 따른 이야기임을 전제로, 의료진이 시설 생활이 더 안전하다고 판단한다면 전문가의 의견을 따르는 것이 필요하다는 생각도 밝혔다.

현재 안선영은 한 달가량씩 한국과 캐나다를 오가는 생활을 이어가고 있다. 캐나다에서는 아들과 시간을 보내고, 한국에 돌아오면 어머니를 자주 찾아 함께 식사하고 산책하거나 목욕탕, 미용실 등을 다닌다고 했다.

안선영은 "어느 때보다 사이좋게 잘 지내고 있다. 엄마가 기억하지 못해도 나는 충분히 행복하다"며 "남은 인생을 돌아가실 때까지 평생 책임져 드리려면 오히려 미리 힘을 빼는 연습을 하는 게 좋다"고 말했다.

그러면서 "희생한다고 해서 그게 효도는 아니다"며 장기간 간병을 이어가는 보호자 역시 자신의 몸과 마음을 돌봐야 한다고 강조했다.

olzllovely@sportschosun.com