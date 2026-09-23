'박선주♥와 별거' 강레오, 딸 위해 아침상 뚝딱→출근전 아쉬움.."같이 있고 싶어"

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[스포츠조선 이게은기자] 셰프 강레오가 '딸 바보' 면모를 공개했다.

23일 '휴먼스토리' 유튜브 채널에는 '주방 18시간 근무 세계 일류 쉐프의 하루 [마스터셰프 코리아 강레오]'라는 제목의 영상이 공개됐다.

강레오는 아침부터 부지런히 움직이며 "딸내미의 아침밥을 줘야 한다"라고 말했다. 곧이어 딸이 부엌에 들어와 인사를 하자, 강레오는 딸에게 가볍게 볼 뽀뽀를 하며 딸바보 면모를 드러냈다.

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강레오는 "매번 딸의 밥을 챙겨주시는 거냐"라는 질문에 "할 수 있을 때 한다. 딸도 요리를 잘한다"라고 말했다. 딸은 "아빠가 집에 없을 때 오므라이스나 파스타 같은 걸 해 먹는다"라며 강레오가 요리하는 걸 보고 자연스럽게 요리를 익혔다고 했다.

강레오는 군만두와 전복죽으로 한 상을 뚝딱 차렸고, 딸은 촬영이 낯선 듯 식사 자리를 두고 머뭇거리는 모습을 보였다. 딸이 "어디에 있어야 할지 모르겠다"라고 말하자, 강레오는 "너네 집인데 네가 모르면 어떻게 해"라며 웃었다.

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강레오는 출근 전까지 딸을 살뜰히 신경 썼다. 그는 "간식 먹어. 필요한 거 있으면 전화해"라고 말한 후 "딸과 조금이라도 더 같이 있고 싶다"라고 전했다.

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그런가 하면 강레오는 농사를 짓고 있는 근황도 전해 눈길을 끌었다. 그는 "요즘 농사를 짓고 요리도 하고 있다. 프로필에 농업인으로도 나온다. 30년 넘게 요리를 했고 10년 정도 농사를 지었다. 전남 곡성에서 멜론 농사, 강화도에서 벼농사 등을 하고 있다"라고 설명했다.

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한편 강레오는 2015년 5세 연상 가수 박선주와 결혼했으며 슬하에 딸을 두고 있다. 강레오와 박선주는 일, 자녀 교육 문제 등으로 별거 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com