'빅뱅 태양 형' 꼬리표 20년…동현배 "동생 음악 사랑해, VIP 1기였다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 동현배가 친동생인 그룹 빅뱅 태양을 향한 남다른 애정을 드러냈다. 최근 '태양의 형'이라는 이름 뒤에서 살아온 속내를 털어놓은 데 이어, 이번에는 "동생이라는 아티스트를 존경한다"며 자신이 빅뱅 공식 팬클럽 VIP 1기였다는 사실까지 밝혔다.

동현배는 23일 자신의 유튜브 채널 '무명배우 동현배'를 통해 지인들과 이야기를 나누던 중 어디선가 흘러나온 빅뱅 노래를 듣고 자연스럽게 동생 태양과 빅뱅 이야기를 꺼냈다.

오랜만에 빅뱅 콘서트를 찾았다는 동현배는 "진짜 몇 년 만에 간 건데 멋있었다. 애들이 멋있었다"고 감탄했다.

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특히 동생 태양을 바라보는 마음도 솔직하게 밝혔다. 동현배는 "나는 내 동생이라는 아티스트를 너무 존경하고, 내 동생의 음악을 너무 사랑한다"고 말했다.

이어 "때로는 팬의 마음으로, 때로는 든든한 형의 마음으로" 태양을 바라보고 있다고 덧붙였다. 이에 지인이 "찐팬이냐"고 묻자 동현배는 망설임 없이 "찐팬입니다"라고 답했다.

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심지어 빅뱅의 오랜 팬임을 입증하는 이야기도 나왔다. "VIP냐"는 질문에 동현배는 "1기였습니다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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다만 굿즈 구매 여부를 묻자 현실 형제다운 답변으로 웃음을 안겼다. 동현배는 "샀겠습니까?"라며 처음에는 동생에게 받은 사실을 인정한 뒤 "받았겠죠. 그런데 그다음에는 샀습니다"라고 해명했다.

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옆에 있던 지인 역시 태양의 앨범을 많이 가지고 있다고 하자 동현배는 "감사합니다. 덕분에 제 동생이 먹고 삽니다. 고맙다 내 친구"라고 너스레를 떨었다.

동생을 이야기하는 동현배의 진심은 최근 공개된 유튜브 첫 영상에서도 드러난 바 있다. 동현배는 지난 16일 '20년간 갇혀 살았습니다'라는 제목의 영상을 통해 오랫동안 '빅뱅 태양의 형'이라는 수식어와 함께 살아온 속내를 처음으로 깊이 있게 털어놨다.

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그는 친한 친구는 물론 외삼촌조차 자신을 다른 사람에게 소개할 때 '태양 형'이라고 말한다면서도, 유명한 동생을 원망하거나 해당 수식어를 부정한 것은 아니라고 했다. 오히려 자신의 행동이 가족에게 영향을 줄 수 있다는 생각에 스스로를 조심해 왔다고 고백했다.

동현배는 "알게 모르게 저도 '태양 형'이라는 프레임에 '이거 하면 안 돼, 저거 하면 안 돼'가 있었다"며 "나만의 피해가 아니지 않나. 가족은 제가 지켜야 되는 거지 않나. 알게 모르게 20년을 그렇게 살아왔던 것 같다"고 털어놨다.

경제적으로 힘든 시기에도 동생에게 기대지 않았다고 했다. 부모에게 돈을 빌린 적은 있지만 태양에게는 손을 벌린 적이 없다며 "동생이니까"라고 이유를 밝혔다. 앞서 공개된 인터뷰에서도 그는 태양을 "세상 끝에도 지키고 싶은 존재"라고 표현했다.

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한편 동현배는 2006년 영화 '사랑따윈 필요없어'를 시작으로 배우 활동을 이어왔으며 '닥치고 꽃미남 밴드', '최고의 한방', '슬기로운 감빵생활', '빈센조' 등 다양한 작품에 출연했다.

olzllovely@sportschosun.com