'건물 3채·슈퍼카 4대' 팝핀현준, 집안에 개인 극장까지…♥박애리 "제발 꿈 그만 꿔"

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[스포츠조선 김준석 기자] 팝핀현준이 건물 3채와 슈퍼카 4대를 보유하고 있다고 밝힌 가운데, 집에 개인 극장까지 만든 사연을 공개했다.

아내 박애리는 남편의 끝없는 도전을 떠올리며 "제발 꿈을 그만 꿨으면"이라고 농담했다.

23일 유튜브 채널 '닭터신'에는 팝핀현준이 출연한 영상이 공개됐다.

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신정환이 그를 '건물 여섯 채를 가진 사람'으로 소개하자, 팝핀현준은 "건물은 세 채"라고 바로잡았다. 전원주택과 아파트, 목포에 있는 땅도 있다고 덧붙였다.

차량에 대해서는 한때 슈퍼카 여섯 대를 보유했지만 두 대를 정리해 현재 네 대가 남았다고 말했다.

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그는 차를 공개한 이유에 대해 "댄서라는 직업이 멋있었으면 좋겠다"며 댄서도 풍요로운 삶을 살 수 있다는 모습을 보여주고 싶었다고 설명했다.

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팝핀현준은 집에 만든 개인 극장도 소개했다. 영화를 좋아해 극장을 만든 뒤 작은 영화관 사업을 구상했지만, 영화 유통 관계자에게 사업이 쉽지 않다는 조언을 들었다는 것.

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그는 "'팝핀 시네마'라고 간판도 다 달았다"고 털어놨고, 지금은 그 공간에서 유튜브와 넷플릭스를 본다고 말했다.

영상에 함께 등장한 박애리는 신혼집에 들인 당구대 때문에 아이가 공 소리에 놀랐던 일과 집에 음료 자판기를 설치했던 일을 떠올렸다.

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이어 "제발 꿈을 그만 꿨으면"이라고 말해 웃음을 안겼다. 박애리는 곧 "재밌게 말씀드린 것"이라며 치열하게 살아온 남편의 삶을 늘 응원한다고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com