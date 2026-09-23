'목사도 일침' 박위, 휠체어 이동 도운 지인에 "뿌듯하죠?"..또 과거 발언 파묘 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 박위를 둘러싼 논란이 한 달 넘게 이어지고 있는 가운데, 그의 과거 발언이 다시 수면 위로 떠올랐다.

박위는 지난해 12월 자신의 유튜브 채널 '위라클'을 통해 8박 9일간 튀르키예 성지순례 여행기 영상을 공개했다.

영상 속 박위, 송지은 부부는 교회 지인 등 40여 명과 함께 튀르키예 성지순례 여행을 즐겼다. 박위는 돌길이나 가파른 길, 계단 등을 이동할 때마다 지인들의 도움을 받았다. 지인들은 휠체어를 밀어주는 건 물론, 여러 명이 합세해 그의 몸을 붙잡아주며 이동을 도왔다.

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박위는 식사 시간 자신의 이동에 도움을 준 지인에게 "둘이 아무 말 안 하고 10m를 걷는 거랑 도움받고 걷는 건 다르다. 심리적인 거리는 훨씬 가까워져있다"라고 말했다. 이어" 말을 하지 않아도 도움을 많이 받았으니 감사함이 내 안에 있다. 도움을 주셨으니 뿌듯함도 있으시죠?"라고 물었다.

박위는 이어 "내가 좀 들었으니까 '이 사람이 이것도 봤을 거야' 이런 게 있잖아요. 전 이게 엄청난 거라고 생각한다. 육체적인 아픔과 정신적인 고통을 하나님이 허락하신 이유는 우리 안에 아픔이 있기 때문이다. 서로를 위해 공동체가 필요하고 사랑을 느낄 수 있는 것 같다"라고 덧붙였다.

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특히 누리꾼들은 박위의 "도움을 주셨으니 뿌듯하시죠?"라는 발언에 주목했다. 온라인상에서는 "내게 도움을 줘서 상대방이 뿌듯함을 느끼겠다는 생각은 한 번도 해본 적 없다", "도움받는 걸 너무 당연하게 생각함", "일반적인 사고방식을 가진 것 같지 않다", "KTX에서 왜 난리 폈는지 이해가 충분히 가네.. 뭐 엄청 누리고 살았구나", "표정에서 미안함이나 고마움이 없다" 등의 지적이 쏟아졌다.

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한편 박위는 지난 8월 자신이 KTX에서 하차 과정에서 넘어지는 사고를 당했다면서, 당시 휠체어 리프트 이용을 돕던 공익근무요원을 공개 저격해 논란이 됐다. 공익근무요원의 발에 걸린 게 넘어진 이유라며, 당시 폐쇄회로(CC)TV까지 공개한 것. 박위는 즉시 영상을 삭제하고 사과했지만 CCTV입수 경로, 갑질과 인성 문제 등으로 논란이 번졌고 이 여파로 강연이 줄취소되는 후폭풍을 겪고 있다.

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그런 가운데 최근 박요한 목사가 기독교인 박위를 향해 쓴소리를 해 화제를 모았다. 박 목사는 "박위가 KTX를 300회 정도 이용했다더라. 호의가 계속되다 보니까 그게 자기 권리가 되는 착각을 한 것"이라며 비판했다. 이어 "한 번 실수한 게 견딜 수 없는 분노로 자리 잡았다. 너무 화났다고 하던데 너무 화가 날 일까지 뭐가 있나. 실수인데 오만해서 그렇다. 오만하면 자기에게 미치는 작은 실수도 화가 난다"라며 꼬집었다.

joyjoy90@sportschosun.com