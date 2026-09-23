서인영, 父에게 '이혼' 알리자마자…"네가 싼 똥 네가 치워" 돌직구

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 이혼 사실을 아버지에게 알렸을 때 들었던 첫마디를 공개했다.

23일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영의 닮은꼴 생일파티 영상이 올라왔다.

이날 파티에는 강유미, 조혜련, 브라이언 등이 참여해 서인영과 관련된 퀴즈를 풀고 생일을 축하했다.

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분위기가 달아오른 가운데 '아버지에게 이혼을 고백하고 처음 들었던 말'을 맞히는 문제가 나왔다.

출연자들이 저마다 답을 추측하자 서인영은 "우리 아빠는 절대 내 편이 아니에요"라며 아버지가 자신에게 한 말을 떠올렸다.

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정답은 "네가 싼 똥 네가 치워"였다. 크라운제이의 닮은꼴이 답을 맞히자 서인영은 이를 인정했고, 현장에서는 웃음이 터졌다.

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서인영은 아버지의 말을 생일파티 퀴즈의 소재로 꺼내며 당시 일을 유쾌하게 풀어냈다.

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서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으며, 소속사는 2024년 11월 두 사람이 합의 이혼을 마쳤다고 밝혔다.

당시 소속사는 이혼 과정에 귀책사유와 관련한 이슈는 없다고 설명했다.

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narusi@sportschosun.com