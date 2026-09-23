전현무, '600억 재산설'에 또 입 열었다…"생각만큼 부자 아냐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 자신을 둘러싼 '600억 재산설'을 다시 언급한다.

25일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 13회에서는 전현무가 해외로 출장을 간 곽튜브(곽준비) 대신 '먹친구' 조째즈-장한별과 함께 아주 특별한 의령 먹트립에 나서는 현장이 공개된다.

이날 의령에 뜬 전현무는 부자 기운을 몰고 온다는 명소 '솥바위'를 발견해 소원을 빈다.

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그는 "다들 저를 부자라고 생각하지만 생각만큼 부자는 아니다. 더 부자가 되게 해달라"고 밝혀 웃음을 안긴다.

이어 그는 "오늘 준빈이가 없다. 그 녀석은 여행을 떠나있다"고 해외 스케줄로 자리를 비운 곽튜브를 언급하며, 처음부터 함께할 새로운 '먹친구'로 조째즈와 장한별을 호출한다. 두 사람이 등장하자, 전현무는 "돈 많습니까?"라고 대뜸 묻는다.

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잠시 당황한 두 사람은 재치 있으면서도 솔직한 답변을 내놓는다. 이들의 답에 궁금증이 쏠리는 가운데, 전현무는 의령이 대한민국 굴지의 대기업 창업주들의 고향이라며 두 사람에게도 소원을 빌라고 권한다.

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환장의 '소원 타임' 후, 전현무는 "이런 음식은 처음 들을 것"이라며 첫 메뉴 추리를 제안한다.

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조째즈는 "아침이니까 가볍게 제육을 먹자"고 사심을 보인다. 전현무는 "제수씨가 제육을 잘 해주냐"며 궁금해 하고, 조째즈는 "잘 해준다"고 자랑스레 답한다.

그러자 전현무는 "아내 분이 예쁘신데, 특히 얘를 너무 사랑해~"라고 '찐' 부러움을 터뜨리면서 "첫 만남 때 배를 만졌다던데?"라고 폭로한다.

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조째즈는 "아내가 제 배를 만지면서 뭔가 중얼중얼했다"고 말해 모두의 궁금증을 자아낸다.

유쾌한 케미 속, 세 사람은 의령의 향토음식인 새로운 스타일의 불고기 맛집을 찾는다. 그런데 맛집 사장님은 이들을 보자마자 "눈물이 나려고 한다"며 격하게 환대해 놀라움을 안긴다.

초유의 환대에 감격한 세 사람은 식당에 자리를 잡은 뒤 '먹성 토크'를 가동한다. 장한별은 "지난 번에 '전현무계획4'에 출연한 뒤 주변에서 '왜 이렇게 많이 먹냐', '굶고 갔냐'는 문자를 엄청 받았다"고 후일담을 전하고, 이에 조째즈는 "저는 대식가는 아니고 미식가다. 제 배는 사실 술배"라고 주장한다. 그러더니 그는 "고기 한 점에 채소 4장씩 싸 먹는다"고 반전 식습관까지 밝혀 모두를 빵터지게 만든다.

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진짜 '먹을 줄 아는 남자들' 조째즈-장한별과 함께 빈틈없이 채워질 '리치리치' 의령 먹트립은 25일(금) 밤 9시 10분 MBN·채널S '전현무계획4' 13회에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com