'4남매 학비 연 1억' 김혜연, 둘째 뉴욕대 조기졸업 자랑 "공부하지 말라고 했는데.."

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김혜연이 네 자녀의 학비 부담을 털어놓은 가운데, 둘째 딸의 뉴욕대 조기졸업 소식을 알려 눈길을 끌었다.

23일 '김지선 김효진의 그래쪄' 유튜브 채널에는 김혜연이 출연한 영상이 공개됐다.

이번 콘텐츠는 자식 자랑하는 어머니들 콘셉트로 진행됐다. 김혜연은 네 자녀 중 둘째 딸을 언급하며 "난 공부 하지 말라고 했다. 그냥 적당히 들어갔으면 말도 안 할 텐데 뉴욕대에 수시 합격했다"라고 자랑했다. 이어 딸이 뉴욕대를 조기졸업까지 했다면서 "뉴욕 물가가 얼마나 비싼가"라며 자랑스러워했다.

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김혜연은 지난 2023년 채널A '금쪽상담소'에서 "아이들의 학비가 만만치 않다. 1년에 1억원 이상인 것 같다"라며 4남매 학비 고충을 언급한 바 있다.

그러자 김지선은 "중요한 건 그 둘째를 내 모유로 키웠다는 거다"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 김지선의 자녀와 김혜연의 둘째가 태어난 시기가 비슷해 자신의 모유를 먹인 적이 있다고. 김지선은 "(김혜연이) 산후조리원에 있다고 하길래 근처에 지나가다가 들렀다. 근데 모유가 부족하다고 했고 난 모유량이 많았다"라고 설명했다.

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한편 김지선과 김혜연은 각각 네 자녀를 둔 연예계 대표 다자녀 스타다.

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joyjoy90@sportschosun.com