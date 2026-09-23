승리 "너 하나 죽이는 거 일도 아냐"…소주병 들고 수차례 위협 포착

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 승리가 특수폭행 혐의로 피소된 가운데, 사건 당시 상황이 담긴 CCTV 영상이 공개됐다. 영상에는 승리가 소주병을 휘두르는 장면이 여러차례 포착됐다.

23일 JTBC는 지난달 서울 청담동의 한 식당에서 발생한 승리와 30대 남성 A씨 사이의 사건 당시 CCTV 영상을 단독 공개했다.

보도에 따르면 A씨는 지난달 26일 서울 강남경찰서에 승리 등을 상대로 고소장을 제출했다. A씨는 지난달 8일 새벽 청담동의 한 식당에서 혼자 술을 마시던 중 승리 일행에게 폭행과 협박, 감금을 당했다고 주장했다.

Advertisement

공개된 CCTV에는 의자에 앉아 있는 A씨 주변을 승리와 남성 2명이 둘러싸고 있는 모습이 담겼다.

이 과정에서 승리가 테이블 위에 놓여 있던 소주병을 집어 들고 팔을 뻗자 주변 일행이 이를 제지하는 모습이 포착됐다. 승리가 발로 무언가를 걷어차는 듯한 동작도 담겼다.

Advertisement

잠시 뒤에는 승리가 다시 소주병을 든 채 팔을 휘두르는 듯한 모습이 포착됐으며, JTBC는 이와 비슷한 동작이 이후에도 여러 차례 이어졌다고 전했다.

Advertisement

A씨는 JTBC에 "세 명이 서서 제가 못 나가게 통로를 막고 소주병을 휘두르면서 위협했다"며 "그중 한 번은 제가 손으로 막고 잡는 과정에서 손을 폭행당했다"고 주장했다.

Advertisement

또 A씨는 승리 일행이 자신에게 먼저 사진 촬영 문제를 제기하며 시비를 걸었다고 주장했다. 특히 승리가 자신에게 "너도 나를 패배자라고 생각하냐. 너 하나 죽이는 거 일도 아니다"며 조직폭력배와의 연관성을 언급하는 취지의 협박성 발언을 했다고도 주장했다.

승리 측의 입장은 다르다. 승리 측은 A씨가 사업 아이디어가 있다며 먼저 합석을 요구했고, 이를 거절하는 과정에서 언성이 높아졌을 뿐이라고 반박했다.

Advertisement

승리 측은 당시 소주병을 든 사실 자체는 인정하면서도 A씨와 신체적 접촉은 없었다고 주장했다. 또한 협박한 사실도 없으며 술자리가 끝난 뒤에도 A씨와 문자메시지를 주고받았다며 폭행·협박 혐의를 부인했다.

앞서 이른바 '버닝썬 게이트' 핵심 인물로 지목됐던 승리는 상습도박과 성매매 알선 등 9개 혐의로 기소돼 징역 1년 6개월을 선고받고 복역한 뒤 2023년 2월 출소했다.

이번 사건과 관련해서는 고소인과 승리 측의 주장이 엇갈리고 있는 가운데, 경찰은 연휴 이후 A씨를 불러 구체적인 사건 경위를 조사할 예정이다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com