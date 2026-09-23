'욕하는 박보검'이라니…"국밥 XX야" 10년 만에 밝힌 첫 애드리브

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박보검이 드라마 '구르미 그린 달빛'에서 "국밥 XX야"라고 외친 장면의 비하인드를 공개했다.

극 중 김유정이 연기한 홍삼놈을 향해 터뜨린 이 대사는 박보검의 애드리브였다.

23일 방송된 KBS 2TV '구르미 다시 그린 달빛'에서는 박보검과 제작진이 10년 전 촬영 현장을 돌아봤다.

Advertisement

박보검은 왕세자 이영을 연기하기 시작했을 때 자신과 성격이 다른 인물이라 상상했던 연기가 잘 나오지 않았다고 털어놨다.

그가 전환점으로 꼽은 건 이영과 홍삼놈이 구덩이에 빠진 장면이다. 먼저 빠져나온 홍삼놈이 약속과 달리 이영을 두고 도망가자, 박보검은 "야 이 국밥 XX야"라고 외쳤다.

Advertisement

박보검은 "어떻게 보면 생애 첫 애드리브였던 것 같다"며 "그때야 비로소 이영이라는 인물에 확실하게 다가갔다"고 회상했다.

Advertisement

이후에는 자신감이 붙어 촬영을 재미있게 이어갈 수 있었다고 덧붙였다. 김성윤 감독도 당시 박보검이 극 중 상황에 몰입해 내뱉은 말이 재미있었다고 떠올렸다.

Advertisement

박보검은 또 이영이 홍삼놈에게 "이영이다, 내 이름"이라며 정체를 밝히는 장면을 명장면으로 꼽았다.

그는 대본을 처음 읽을 때부터 설??摸? 밝은 버전과 무거운 버전 등 여러 방식으로 혼자 연습했다고 밝혔다.

Advertisement

김성윤 감독은 이 장면을 두고 이영이 자신의 정체를 드러내며 로맨스의 시작을 알리는 순간이라고 설명했다.

김시형 촬영감독은 당시 박보검에게서 왕세자 이영의 아우라가 느껴졌다고 회상했다.

narusi@sportschosun.com