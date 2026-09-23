"티셔츠만 생각나" 신현준, 장모가 지어온 아들 이름 '신창원'에 경악

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 신현준이 첫째 아들의 이름을 지을 당시 장모가 '신창원'이라는 이름을 받아왔던 웃지 못할 사연을 공개했다.

23일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 신현준이 출연해 늦깎이 아빠가 된 이야기와 가족에 얽힌 다양한 에피소드를 털어놨다.

이날 신현준은 "큰아들 이름도 (김)수미 엄마가 이름을 지어주셨다"며 첫째 아들 민준 군의 이름에 얽힌 비화를 공개했다.

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신현준은 "48세에 얻은 첫 아이에게 좋은 이름을 지어주고 싶은데 이름을 못 지어주겠더라. 하도 이름을 못 지으니까 장모님께서 작명소에 가서 이름을 지어오셨는데 '신창원'이라고 하는 거다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

신창원은 1997년 교도소를 탈옥한 뒤 2년 넘게 도피 생활을 이어가다 검거된 인물이다. 특히 검거 당시 착용했던 화려한 패턴의 티셔츠가 큰 화제를 모으면서 그의 이름과 함께 강렬하게 각인됐다.

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신현준 역시 이름을 보는 순간 당시의 기억부터 떠올랐다고. 그는 장모에게 "장모님, 뭐 하시는 거예요? 저는 이 이름을 보자마자 티셔츠밖에 생각이 안 나요"라고 반응했다고 밝혔다.

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하지만 장모는 "이제 많이 잊혀졌다. 뜻이 다르다"는 취지로 답했다고. 신현준은 카메라를 향해 "진짜 왜 그러셨어요, 장모님"이라며 즉석에서 영상 편지까지 보내 웃음을 더했다.

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우여곡절 끝에 첫째 아들의 이름을 지어준 사람은 신현준이 '엄마'라고 부르며 따랐던 고 김수미였다.

신현준은 "아버지가 소천하시고 나서 아기가 태어났다"며 아들의 이름에 아버지에 대한 그리움도 담겨 있다고 설명했다.

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그는 "여러 가지 이름을 생각했을 때 아버지가 항상 '현준아, 우리 아들 현준아'라고 하셨는데 '준아'라고 말하신 게 마음에 남았다"고 떠올렸다.

이어 "수미 엄마한테 (이름을) 몇 개 드렸더니 '민준이로 하면 어떠냐'고 하셔서 첫째 아이 이름이 민준이가 됐다"고 밝혔다.

한편 신현준은 지난 2013년 12세 연하의 첼리스트 김경미와 결혼해 슬하에 두 아들과 딸을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com