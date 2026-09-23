'82세' 선우용여, 임플란트·피부 시술 한 번도 안 했다.."치아도 다 내 것" ('라스')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 선우용여가 피부 시술은 물론 임플란트도 하지 않았다고 밝혀 눈길을 끌었다.

23일 방송된 MBC '라디오스타'는 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 함께하는 '몰라 몰라 몰라 추석에 웃긴 얘기만 해~' 특집으로 진행됐다.

선우용여는 "추석이 오면 한 살 더 먹는 거라는 생각이 든다. 세월이 빠르다는 걸 정말 실감한다"라고 말했다. 김구라는 "선생님은 너무 건강하시다"라고 말했고, 선우용여는 "100세까지 살도록 노력을 하겠다. 그때까지 걸어다닐 수 있으면 괜찮을 것 같지만, 앉아서 생활 한다면 가야 한다"라며 덤덤하게 말했다.

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그런가 하면 선우용여는 피부 시술을 한 적 없다고 밝혀 눈길을 끌었다. 임플란트도 한 적 없다고. 그는 "치아도 다 내 거다"라며 흡족해했다.

한편 선우용여는 1945년 생으로 올해 나이 82세다. 지난해 개설한 유튜브 채널 '순풍 선우용여'가 구독자 57만 명을 넘기는 등 큰 인기를 얻고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com