최지우 父 떠난 지 4개월…6살 딸이 쓴 편지 먹먹 "보고 싶어요, 아주 많이"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 최지우가 세상을 떠난 아버지를 찾아 그리운 마음을 전했다.

최지우는 23일 자신의 SNS를 통해 아버지가 안장된 곳을 찾은 모습을 공개했다. 함께 올린 사진에는 고인을 위해 준비한 것으로 보이는 분홍빛 꽃다발과 최지우의 어린 딸이 직접 쓴 손편지가 담겼다.

무엇보다 최지우가 사진 위에 남긴 짧은 글이 먹먹함을 안겼다. 그는 "보고 싶어요. 아주 많이. 아빠."라며 세상을 떠난 아버지를 향한 그리움을 드러냈다.

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딸이 외할아버지에게 보낸 편지도 눈길을 끌었다. 삐뚤빼뚤한 글씨로 "할아버지께. 안녕하세요 할아버지. 하늘나라에서 잘 계시죠? 제가 많이 보고 싶어요. 사랑해요"라는 내용이 적혀 있다. 편지에는 하늘로 올라가는 할아버지를 연상시키는 그림과 가족을 표현한 듯한 그림도 함께 담겼다.

최지우에게는 아직 아버지를 떠나보낸 지 불과 4개월여밖에 지나지 않았다.

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최지우의 아버지 고(故) 최운용 씨는 지난 5월 11일 숙환으로 별세했다. 당시 최지우는 어머니와 오빠, 남편, 딸 등 가족들과 함께 상주로 이름을 올리고 부산 해운대백병원 장례식장에서 조문객을 맞았다. 최지우 측 관계자는 당시 고인이 "큰 고통 없이 편안하게 가셨다"고 전했다.

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군인 출신이었던 고인은 5월 14일 발인 후 대전현충원에 안장됐다. 특히 고인은 생전 치매 노인들을 위한 봉사활동을 오랜 기간 이어온 것으로 알려졌으며, 최지우 역시 과거 아버지의 뜻에 따라 관련 기관에 기부금을 전달한 바 있다.

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아버지를 떠나보낸 뒤 약 4개월 만에 다시 그를 찾은 최지우. 여기에 이제 여섯 살이 된 딸이 외할아버지를 향해 직접 적은 "많이 보고 싶어요"라는 편지까지 더해지면서 가족의 애틋한 그리움이 고스란히 전해졌다.

최지우는 2018년 9세 연하의 비연예인 남성과 결혼했으며 2020년 딸을 품에 안았다.

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olzllovely@sportschosun.com