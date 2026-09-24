'조현아 맞아?' 17kg 폭풍 감량 후 확 달라진 얼굴선…"성형급 비주얼 변화"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 어반자카파 조현아가 17kg 감량 후 몰라보게 달라진 비주얼로 시선을 사로잡았다.

조현아는 23일 자신의 SNS에 "어반자카파"라는 짧은 글과 함께 최근 모습을 담은 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 최근 서울 난지한강공원에서 열린 '2026 아시아 탑 아티스트 페스티벌(ATA 페스티벌)'에 참석한 조현아의 모습이 담겼다. 어반자카파는 지난 20일 해당 페스티벌 무대에 올라 '그날에 우리', '서울밤', '목요일 밤', '그때의 나 그때의 우리', '널 사랑하지 않아' 등을 선보였다.

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무엇보다 눈길을 끈 건 확 달라진 조현아의 비주얼이다. 강렬한 빨간색 니트에 블랙 미니스커트를 매치한 조현아는 긴 생머리를 늘어뜨린 채 카메라를 바라보고 있다.

최근 큰 폭으로 체중을 감량한 만큼 얼굴선 역시 이전보다 한층 또렷해졌다. 갸름해진 턱선과 볼살이 빠진 얼굴 때문에 언뜻 보면 기존 이미지와 사뭇 다른 분위기까지 풍긴다. 조현아 특유의 이목구비가 더욱 도드라지면서 팬들 역시 "너무 귀엽다", "너무 예쁘다", "레드레드" 등의 반응을 보였다.

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조현아의 급격한 변화는 최근 방송에서도 화제가 됐다. 지난 18일 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한 조현아는 성시경이 "몇 kg 뺀 거야?"라고 묻자 "17kg"이라고 직접 밝혔다.

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특히 불과 몇 달 전 공개했던 몸무게와 비교하면 변화가 더욱 두드러진다.

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조현아는 지난 4월 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연해 과거 48kg까지 감량했던 시기를 언급하며 "그때는 48kg였고 지금은 62kg"이라고 밝혔다. 키 153cm인 그는 최고 체중이 69kg까지 나갔다고도 솔직하게 털어놨다. 다만 48kg 당시에는 "에너지와 목소리가 안 나오더라"며 과도하게 체중을 줄였을 때 겪었던 어려움을 전하기도 했다.

이후 조현아는 비만치료제 위고비를 약 3개월 사용한 뒤 중단하면서 요요를 겪었다고 밝힌 바 있다. 지난 6월에는 체중이 다시 62kg까지 늘었다며 재차 관리에 나선 사실을 공개했다.

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그랬던 조현아가 최근 17kg 감량 사실을 알린 데 이어 SNS를 통해 눈에 띄게 달라진 모습을 연이어 공개하면서 그의 체중 변화에도 관심이 이어지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com