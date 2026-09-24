서인영, 5번째 코수술에 의사가 꺼낸 '엉덩이살'…"더는 넣을 수 없다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 다섯 번째 코수술을 받으러 갔을 때 의사에게 들었다는 말을 공개했다.

23일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에 공개된 생일파티 영상에는 강유미, 조혜련, 노사연, 브라이언 등이 참석했다.

출연자들은 서인영을 따라 한 분장으로 등장한 뒤, 그에 관한 퀴즈를 풀며 생일을 축하했다.

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퀴즈 도중 "다섯 번째 코수술을 하러 갔을 때 의사에게 들었던 말은?"이라는 문제가 나왔다.

강유미가 "이러다 죽으실 수도 있습니다"라고 추측하자 서인영은 "코수술 앞에가 조금 비슷하다"고 힌트를 줬다.

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조혜련의 "더 이상 코수술을 할 수 없을 수도 있습니다"라는 답에도 "비슷하다"고 반응했다.

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이어 서인영은 의사가 "더 이상 뭘 넣을 수 없습니다"라고 말했다며 나머지 문장을 맞혀 보라고 했다.

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여러 추측 끝에 나온 정답은 "엉덩이 살을 떼내시든가 하세요"였다. 서인영은 당시 들었던 뜻밖의 말을 웃으며 전했고, 출연자들도 놀라워했다.

앞서 서인영은 자신의 유튜브 채널에서 코수술을 다섯 차례 받았다고 밝힌 바 있다. 이번 생일파티에서는 수술 당시의 일화까지 퀴즈로 풀어내며 솔직한 입담을 보여줬다.

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narusi@sportschosun.com