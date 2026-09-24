팝핀현준, 아시아나 저격했다가 뜻밖의 후폭풍…일자리까지 날렸다

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[스포츠조선 김준석 기자] 팝핀현준이 과거 항공사 협찬을 둘러싼 SNS 논란을 다시 언급하며, 당시 준비하던 작업에서도 빠졌다고 밝혔다.

23일 유튜브 채널 '닭터신'에 공개된 영상에서 팝핀현준은 미국 행사에 참석하기 위해 항공권을 받으려던 때를 떠올렸다.

그는 공항에서 좌석 예약이 확인되지 않아 30분 넘게 기다렸고, 이후 항공권을 발급받았다고 말했다.

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하지만 당시 팝핀현준이 SNS에 올린 글에는 대기 시간에 대한 불만만 담긴 것은 아니었다.

2014년 그는 협찬 항공권을 두고 "이왕 협찬해줄 거면 비즈니스(석)를 해주지"라며 좌석 배정에 불만을 나타냈고, "다음부터 대한항공으로 간다"고 적었다.

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글이 뒤늦게 확산하면서 협찬을 받고도 무리한 요구를 했다는 비판이 쏟아졌다.

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영상에서 팝핀현준은 당시 글을 두고 "저격을 했다"며 "그걸로 뭇매를 엄청 맞았다"고 회상했다.

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이어 당시 준비하던 정부 관련 체조 안무 작업에서도 빠졌다고 주장했다. 다만 항공사 관련 글이 해당 작업에서 제외된 직접적인 이유였는지는 확인되지 않았다.

당시 아시아나항공은 해당 항공권을 행사 주최 측에 제공했고, 주최 측이 팝핀현준에게 지원한 것이라고 설명했다.

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팝핀현준도 논란이 불거진 뒤 "순간적인 감정으로 경솔한 발언을 했다"며 항공사에 사과했다.

narusi@sportschosun.com