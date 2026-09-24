최승경 "저는 극심한 공황장애 환자, 도로 위 숨 못 쉬고 기절"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 출신 배우 최승경이 운전 중 공황장애 증상으로 위기를 겪은 사실을 털어놨다.

최승경은 23일 자신의 SNS를 통해 "저는 극심한 공황장애 환자"라며 일산에서 돌아오던 중 겪은 아찔한 상황을 전했다.

최승경은 "내비게이션을 보다가 가양대교 고가를 올라가야 했다"며 "저는 못 올라간다. 숨을 못 쉬고 쓰러진다. 이해 못 하시겠지만 그냥 기절한다"고 고백했다.

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결국 운전을 이어가지 못한 최승경은 차에서 내려 주변에 도움을 요청했다. 이때 한 택시기사가 그를 발견하고 도움의 손길을 내밀었다.

최승경은 "택시기사님께서 도와주시려다가 저와 계속 통화하면서 정신을 차리게끔 해주셨다"며 "제가 이어나가질 못하니까 119에 신고해주셨다. 일산 방면에서 가양대교 오르는 길에 차가 비상등을 켜고 있다고 신고해주셨다"고 당시 상황을 설명했다.

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신고를 받고 현장에는 경찰관들이 출동했다. 특히 경찰관들은 공황장애 증상으로 운전이 어려워진 최승경을 대신해 직접 그의 차량을 운전한 것으로 전해졌다.

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최승경은 "상황을 듣고 직접 제 차를 운전해주시고 '나만 믿고 마음 편히 계시라', '다음에도 이런 일이 있으면 언제든지 도움을 청하라'고 해주셨다"고 전했다.

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자신보다 스무 살 이상 어려 보였다는 경찰관들의 배려에 최승경은 거듭 고마움을 표했다. 당시 경황이 없어 경찰관들의 이름조차 묻지 못했다고.

도움을 준 택시기사와는 이후 다시 통화했다고 밝혔다. 최승경은 "조금 전 통화했다. 너무 감사하다"며 "죄송하게도 경찰분들 성함도 못 묻고 왔다. 고양서 경찰분들 감사합니다. 진짜 감사합니다"라고 진심을 전했다.

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한편 최승경은 1991년 제1회 KBS 대학개그제를 통해 데뷔한 뒤 개그맨으로 활동했으며, 이후 배우로 전향해 다양한 작품에 출연했다. 배우 임채원과 결혼했다.

olzllovely@sportschosun.com