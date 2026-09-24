윤여정 "20살 연하남 연기? 와이 낫!"…'성난 사람들2' 파격 설정에 거침없는 입담

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 윤여정이 20세 연하 남성과의 관계를 연기한 소감을 유쾌하게 밝혔다.

윤여정은 23일 공개된 더블유 코리아와의 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들2'(BEEF Season 2) 촬영 비하인드와 배우로서의 연기 철학을 털어놨다.

'성난 사람들2'에서 윤여정은 엘리트 컨트리클럽의 억만장자 소유주 박 회장 역을 맡았다. 특히 송강호가 박 회장의 두 번째 남편 김 박사로 출연해 호흡을 맞췄다.

Advertisement

이날 윤여정은 작품 출연을 결심하게 된 이유 중 하나로 기존 한국 작품에서는 쉽게 만나기 힘든 캐릭터 설정을 꼽았다. 윤여정은 "특히 내가 재미있었던 건 20살 아래인 남자를 하지 않나"라며 "한국의 어떤 감독도 나한테 그런 역할을 제안하지 않는다"고 말했다.

이어 "그래서 '이게 또 미국하고 다른 점이구나' 싶어서 기꺼이 했다. 참신하다고 생각했다"고 설명했다.

Advertisement

그러면서 특유의 거침없는 화법으로 "돈 많은 남자가 젊은 여자를 만나듯이 돈 많은 여자가 젊은 남자를 가질 수 있지 않나. Why not?"이라고 말한 뒤 웃음을 터뜨렸다.

Advertisement

연출을 맡은 이성진 감독을 향한 각별한 신뢰도 드러냈다. 윤여정은 작품에 들어가기 전 이 감독과 캐릭터에 대해 많은 이야기를 나눴다며 "촬영 현장에서 그때그때 감독과 계속 토론하는 걸 싫어한다. 미리 감독과 충분히 이야기할 수 있지 않나"라고 자신의 연기 방식을 설명했다.

Advertisement

또한 팔순을 맞은 윤여정은 작품을 대하는 마음가짐에도 변화가 생겼다고 고백했다. 그는 "만으로는 79살인데 한국에서는 팔순이라고 하지 않나. 팔순이 돼서 '참 오래했다'는 생각이 든다"며 "모든 작품을 할 때마다 '이게 마지막 작품일 수 있다'는 의미로 한다"고 담담하게 말했다.

극 중 캐리 멀리건과 촬영한 장면도 떠올렸다. 윤여정은 자신을 밀치는 연기를 해야 했던 캐리 멀리건이 미안해하자 오히려 안심시켰다며 "그건 연기해야 하는 거고 뒤에서 사람들이 다 받치고 있었다. 기술적으로 할 수 있는 장면이었다"고 설명했다.

Advertisement

이어 "나는 이성진을 믿었고 캐리 멀리건은 나를 믿었고, 나도 캐리 멀리건을 믿었다"며 촬영 당시 배우와 제작진 사이의 신뢰를 강조했다.

한편 '성난 사람들2'는 이성진 감독이 만든 앤솔러지 시리즈로, 윤여정을 비롯해 송강호, 오스카 아이작, 캐리 멀리건, 찰스 멜튼, 케일리 스패니 등이 출연했다. 윤여정은 박 회장 역으로 2026년 에미상 리미티드·앤솔러지 시리즈·영화 부문 여우조연상 후보에도 이름을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com