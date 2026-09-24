'50세 미혼' 김현주, 외로움 커 하루종일 뜨개질.."효과 有, 생각 없어진다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김현주가 뜨개질을 하며 외로움을 달랜다고 밝혔다.

23일 '유인라디오' 유튜브 채널에는 '찾았다 내 낙원 | 귀하신 분이 귀한 곳에 | 김현주'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 유인나는 김현주에게 "인생에서 가장 신기한 만남인 것 같다. 학생 때 선배님을 많이 좋아했다"라며 찐팬심을 드러냈다. 김현주도 "저는 유인나 씨 때문에 왔다. 홍보성을 띤 출연이지만 '유인라디오'에는 나가고 싶었다. 왜 계속 싱그러운지 궁금했다"라며 팬심 저격 멘트를 날렸다. 그러자 유인나는 감동을 받아 눈물을 흘렸다.

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그런가 하면 유인나는 김현주에게 "브이로그를 보면 뭔가 만드는 걸 좋아하시는 것 같다"라고 물었다. 김현주는 손으로 무언가 하는 걸 좋아한다면서 기타, 바이올린, 드럼 등 악기도 틈틈이 배우고 있다고 밝혔다. 도예와 뜨개질도 좋아한다고.

집에서는 휴대전화를 가까이 두지 않는 편이라고 밝혔다. 김현주는 "핸드폰으로는 주로 메시지를 보내고 전화는 잘 안 하는 편이다. 연락하는 사람도 많지 않다. 집에 있으면 핸드폰과 가까이 안 해서 연락이 잘 안 된다"라고 밝혔다. 그러자 유인나는 "외로움이 많지 않나"라고 물었고, 김현주는 "외로움을 많이 탄다. 뜨개질로 달래고 있다. 효과가 있다. 생각이 없어진다.하루 종일 하고 있다"라고 밝혔다.

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한편 김현주는 오는 10월 21일 영화 '실낙원' 개봉을 앞두고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com