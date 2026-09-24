'가슴성형 고백' 황정음, 보형물 제거→니플패치 애용.."오늘 노브라"

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[스포츠조선 이게은기자] 가슴 성형 사실을 고백한 배우 황정음이 평소 브래지어를 착용하지 않고 니플 패치를 애용한다고 밝혔다.

23일 황정음의 유튜브 채널 '황정음'에는 '남대문에서 속옷 쇼핑한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 남대문 시장에서 지압 슬리퍼, 수세미 등 생활용품을 한가득 샀다. 제작진은 "여기에는 속옷으로 유명한 가게도 많다"라며 속옷 쇼핑도 추천했는데, 황정음은 "난 속옷이 필요 없다. 원래 브래지어를 안 하고, 평소에 니플 패치를 착용한다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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최근 노브라 논란을 일으킨 영상도 언급하며 "그날은 방송이라서 캡이 없는 레이스 속옷을 착용했다. 뒤에 끈이 나와서 다행이다. 무슨 브래지어를 안 했다고 하나. 오늘이 노브라다"라고 시원하게 해명했다.

그는 "집에서는 하도 브래지어를 안 하고 있으니 습관이 됐다. 애들과 정신없이 외출한 후 노브라인 걸 알아차릴 때도 있다. 답답해서 캡이 있는 브래지어를 못하겠다"라고 덧붙였다.

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특히 "어렸을 때는 가슴이 커 보이고 싶었다. 2010년에 가슴 수술이 유행이었다. 가족 등 아무에게도 말을 안 하고 (가슴 수술을) 하고 왔다"라며 가슴 성형 사실을 깜짝 고백했다. 황정음은 "근데 (수술을 하니) 혈액 순환이 안됐고, 회복을 목적으로 엄청 먹어서 살도 쪘다. (수술한 부위가) 버겁게 느껴졌고 등이 굽었다"라고 털어놨다.

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결국 가슴 성형 후 불편함을 겪다 보형물을 제거했다고. 그는 "요즘은 수술을 안 한 게 대세라서 저도 (보형물을) 뺐다. 몸이 너무 편하다. 왜 했는지 모르겠다"라며 후련한 심경을 드러냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com