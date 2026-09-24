'추신수♥' 하원미, 5500평 집 혼자 청소.."일하는 사람 몇 명 쓰냐고? 나 하나"

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[스포츠조선 이게은기자] 전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 5500평 규모의 집을 혼자 관리한다고 밝혔다.

23일 하원미의 유튜브 채널 '하원미'에는 '[미국편] 하원미의 미국에서 주부로 살아남기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

하원미는 하루 루틴에 대해 묻자 "보통 건우를 학교에 보낸 후 설거지를 하고 세탁기를 돌린다. 또 아들 방 정리, 집 청소, 운동을 한다"라고 말했다.

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제작진은 "(5500평) 집을 매일 청소하는 거냐"라고 질문했고 하원미는 "그런 건 아니다. 가족이 주로 생활하는 거실과 주방 중심으로 정리하고 애들 방도 정리한다. 그리고 세탁기를 돌린다. 아이들이 운동을 하니까 빨래가 많이 나온다"라고 말했다.

이어 "청소는 매일 하는 거니까 나만의 동선이 있다. 사람들이 그 큰 집에 일하는 사람 몇 명 쓰냐고 하는데 일하는 사람은 나 하나"라고 밝혔다.

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한편 추신수는 2004년 하원미와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 이들이 거주하는 미국 집은 5500평 크기를 자랑해 화제를 모은 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com