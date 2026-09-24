'정경호父♥' 박정수, 전남편 언급 "중매로 한 달 반만에 결혼, 연애하듯 살았다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박정수가 전 남편과의 결혼 생활을 담담하게 돌아봤다.

23일 박정수의 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 박정수가 전 남편을 언급한 영상이 공개됐다.

박정수는 연애에 대한 이야기가 나오자 "난 중매 결혼을 했기 때문에 모르겠다. 우리 때는 연애 결혼 한 사람도 많았다. 중매 결혼을 한 사람은 나 하나"라고 털어놨다. 이어 "나는 그냥 선을 보고 보름 후에 약혼했고, 3주인가 한 달 후에 결혼했다"라고 덧붙였다.

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제작진은 "청춘을 그렇게 보낸 게 아깝지 않으시냐"라고 물었고, 박정수는 "생각이 없었던 건지 애초에 부모가 하라는 대로 해야 한다고 뼛속 깊이 생각한 건지, 그런가 보다 했다. 부모가 정해준 사람에게 가야 하는 거고 그 사람과 평생 살 수 있다고 생각했다"라고 이야기했다.

후회는 없지만 아쉬운 점은 있었다고. 박정수는 "한 달 반 만에 약혼, 결혼을 다했지만 연애하는 것처럼 살았다. 아쉬운 건 있다. 중매결혼은 집안이나 조건을 보고 만나다 보니 (나중에 부부가) 상황이 안 좋을 때 이겨내는 힘이 약한 것 같다. 살다가 어려운 점이 닥치면 타개하는 게 어렵더라"라고 털어놨다.

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한편 박정수는 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 얻었지만 합의 이혼했다. 이후 2001년부터 배우 정경호의 아버지 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com