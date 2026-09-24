도끼, ♥이하이 생일 기념 럽스타 폭발..뽀뽀 쪽→"내 사랑 미인, 태어나줘서 고마워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 공개 열애 중인 래퍼 도끼(DOK2)가 연인 이하이의 생일을 맞아 남다른 애정을 드러냈다.

도끼는 23일 자신의 계정에 이하이의 생일을 축하하는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

그는 "9월 23일 오늘 내 사랑 미인 돌고래 하이에게 바치는. 생일 축하 기념 유 아 마 하이 YouTube에 무료 공개"라며 "HAPPY BORN DAY 2 MY LADY. 태어나줘서 고마워요 엄청 사랑. 모두 하이 생일 축하해주세여"라고 적었다.

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연인의 생일을 기념해 직접 음악을 공개하는가 하면, "내 사랑", "MY LADY" 등의 표현을 거침없이 사용하며 애정을 드러낸 것. 공개 열애를 이어가고 있는 두 사람의 관계를 다시 한번 엿볼 수 있는 대목이다.

함께 공개된 사진에는 도끼와 이하이의 다정한 투샷이 담겼다. 두 사람은 어깨를 맞댄 채 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있다. 또 다른 사진에서는 이하이가 도끼의 볼에 입을 맞추며 애정 어린 스킨십을 나누는 모습도 포착됐다.

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무대 위에서 강렬한 카리스마를 보여주던 두 사람이 연인 사이에서는 한층 편안하고 다정한 모습으로 서로를 바라보는 모습이 눈길을 끈다. 꾸밈없는 표정과 자연스러운 스킨십에서 오랜 시간 쌓아온 두 사람의 친밀한 분위기도 느껴진다.

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도끼와 이하이는 지난 3월부터 SNS를 통해 서로를 향한 애정을 공개적으로 표현하며 사실상 열애를 인정했다.

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당시 도끼는 이하이와 함께 찍은 사진을 공개하며 "TO MY LADY"라고 적었고, 이하이 역시 "내 하나뿐인 도끼", "TO MY MAN DOK2" 등의 표현을 사용하며 도끼를 향한 마음을 공개적으로 드러냈다. 두 사람 모두 직접적으로 열애 사실을 설명하기보다 SNS를 통해 서로를 향한 애칭과 사진을 공개하는 방식으로 관계를 알렸다.

도끼와 이하이의 인연은 연인 관계로 발전하기 전부터 음악을 통해 이어져 왔다. 두 사람은 지난 2016년 MBC '무한도전' 역사 힙합 프로젝트를 통해 처음 음악적 인연을 맺었다. 당시 유재석과 도끼가 함께한 곡 '처럼'에 이하이가 피처링으로 참여하면서 음악으로 호흡을 맞췄다.

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이후 오랜 시간 음악적 인연을 이어온 것으로 알려진 두 사람은 올해 들어 서로를 향한 애정을 공개적으로 드러내기 시작하며 연인 관계임을 자연스럽게 알렸다.

음악적 동료에서 연인으로 발전한 두 사람은 현재 음악 활동도 함께 이어가고 있다. 힙합과 R&B를 기반으로 한 음악 레이블 '에잇오에잇하이레코딩스(808 HI RECORDINGS)'를 공동 설립했으며, 지난 3월에는 듀엣곡 'You & Me'를 발표했다.

특히 'You & Me'는 사랑을 주제로 한 가사를 담은 곡으로, 공개 당시 실제 연인으로 알려진 두 사람이 함께 노래를 발표했다는 점에서 더욱 관심을 모았다. 음악으로 인연을 맺은 두 사람이 이제는 사랑과 일상을 함께 공유하는 사이로 발전한 셈이다.

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공개 열애 이후 SNS를 통해 서로에 대한 애정을 꾸준히 표현하고 있는 도끼와 이하이. 연인의 생일을 맞아 직접 음악을 공개하고 다정한 사진까지 남기며 애정을 드러낸 만큼, 두 사람이 앞으로 음악과 사랑에서 어떤 행보를 이어갈지 관심이 쏠린다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com