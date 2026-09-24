조영남, 바람둥이 수식어에 억울..이경실 "바람 핀 적 있잖아" 팩폭(동치미)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 조영남이 자신을 따라다니는 '바람둥이' 수식어에 억울함을 토로했다.

24일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 '55년 차 오리지널 싱글 김승수를 위한 조영남의 '여친 만들기' 꿀팁?!'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 조영남은 55년차 싱글인 배우 김승수에게 결혼하지 않은 이유를 물었다. 김승수는 "마음먹고 하려고도 했지만 마음만 먹어서 되는 게 아니더라. 이후로는 타이밍도 안 맞고, 일도 바빠서 그렇다"고 솔직하게 털어놨다.

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김승수는 이어 조영남에게 여자친구를 만드는 비결을 물었다. 이에 조영남은 자신의 경험에서 비롯된 듯한 연애관을 거침없이 풀어놨다.

조영남은 "끊임없이 노력해야 한다. 내가 노래 잘하고 그림 잘 그리는 것도 다 여자들한테 잘 보이려고 하는 거다"라고 말했다. 이어 "남자들이 돈 많이 버는 것도 사실 다 여자한테 잘 보이려고 하는 것"이라고 자신만의 소신을 밝혔다.

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그러면서 조영남은 자신의 솔직한 발언이 오해를 불러일으킬 수 있다는 점을 언급했다. 그는 "이렇게 남자들이 돈 버는 이유 나가서 얘기하면 XX 욕을 먹는다. 그래도 맞다"면서 "이렇게 얘기하면 바람둥이로 알고, 기겁한다"라고 억울함을 호소했다.

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하지만 절친 이경실은 조영남의 하소연을 가만히 듣고만 있지 않았다. 이경실은 "바람 피운 적 있지 않냐"라고 직격탄을 날렸고, 조영남은 예상치 못한 '팩폭'에 당황한 모습을 보여 웃음을 안겼다.

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조영남은 과거 결혼 생활로 인해 '바람둥이'라는 이미지가 굳어진 바 있다. 그는 배우 윤여정과 1974년 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀지만, 결혼 생활은 13년 만인 1987년 이혼으로 마무리됐다. 이후 1995년 18세 연하 여성과 재혼해 딸을 입양했으나, 이 결혼 역시 이혼으로 끝났다.

한편 조영남이 출연한 MBN '속풀이쇼 동치미'의 자세한 이야기는 오는 26일 방송을 통해 공개된다.