전현무·기안84·김대호 '독신 3대장', 추석에 뭉쳤다..결혼은 언제? 솔직토크 폭발(나혼산)

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[스포츠조선 김소희 기자]'독신왕 3대장' 전현무, 기안84, 김대호가 추석을 맞아 뭉친다.

오는 25일 방송되는 추석 특집 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 추석을 맞이해 한 자리에 모인 전현무, 기안84, 김대호의 모습이 공개된다.

기안84는 전현무, 김대호와 함께 추석을 맞아 식사 자리를 갖기로 했다고 밝히며, 김대호와 함께 장을 보고 집을 향한다. 자신의 집에 처음 방문한 김대호를 위해 기안84는 집 구경을 시켜준다.

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기안84는 방송연예대상 트로피를 보여주며 "너 이거 못 받았지?"라고 자랑을 하는가 하면 GD, BTS 진, 르세라핌 카즈하에게 선물받은 인맥 아이템들을 자랑한다. 기안84의 집을 본 김대호는 "그렇게 빛이 안 나는 트로피는 처음이었다"라며 솔직한 속마음을 드러내 폭소를 안길 예정이다.

그런가 하면 기안84와 김대호는 함께 만두 만들기에 돌입한다. 최근 요리 자신감이 치솟은 기안84와 자신만의 요리 세계를 구축하고 있는 대호84의 손에서 어떤 만두가 탄생할지 기대가 쏠린다. 요리 시작부터 기안84는 "난 매뉴얼이 싫어", 김대호는 "정해져 있는 것들은 이유가 있어!"라며 각자의 요리 철학을 내세우며 티격태격 맞선다.

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이는 기안84와 대호84의 '만두 대첩'으로 이어진다. 각자의 취향으로 만두소를 만들어 만두를 빚기로 한 것. 누구도 상상하지 못한 아이디어로 자유로운 요리를 추구하는 기안84와 새해에 만두 500개를 만드는 '만두수저' 김대호의 만두는 어떤 모습일지, 또 맛은 어떨지 기대가 쏠린다.

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또한 '독신왕 3대장' 전현무, 기안84, 김대호의 일과 결혼에 대한 솔직한 토크도 펼쳐진다. 우열을 가리기 힘든 이들 가운데, '독신왕'의 왕좌를 차지할 주인공은 과연 누구일지 본 방송을 기대케 한다.

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'독신왕 3대장' 전현무, 기안84, 김대호의 추석 맞이 회동은 오는 25일 밤 11시에 방송되는 추석 특집 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.