'이수와 이혼 1년' 린, 홀로 맞은 추석은 달랐다...새벽 2시에 영화 보며 '힐링'

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 린이 추석 연휴에도 남다른 자기관리와 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

린은 지난 23일 자신의 SNS를 통해 "해피 추석이요!"라는 인사와 함께 팬들에게 활기찬 명절 인사를 전했다.

추석 연휴를 앞둔 시점에도 운동을 빼놓지 않았다. 린은 몸매가 드러나는 밀착 운동복을 입고 운동에 나선 모습을 공개하며 꾸준한 자기관리 근황을 전했다.

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철저한 관리로 완성된 늘씬한 보디라인과 탄탄한 모습이 시선을 사로잡았다.

이후 린은 새벽 시간 영화 관람에 나서며 또 다른 일상을 공개했다.

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새벽 2시께 린은 "'가능한 사랑'이 개봉했어요! 배우님들 연기를 꼭 보셔야 해…"라며 영화 관람 인증샷을 게재했다.

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이어 "정재일 음악도 너무너무 좋아"라고 덧붙이며 작품에 대한 애정을 드러냈다.

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추석을 앞두고 운동으로 자기관리에 힘쓰는가 하면, 늦은 새벽에는 영화를 관람하는 린의 일상이 팬들의 관심을 모았다.

한편 린은 이수와 2014년 결혼했으며, 결혼 11년 만인 2025년 8월 합의 이혼했다.