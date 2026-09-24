'녹화 취소' 유재석, 야윈 얼굴로 '유퀴즈' 하루만 복귀..이기찬 "변함없이 따뜻"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 감기 몸살과 고열 증세로 녹화를 당일 취소한 지 하루 만에 '유 퀴즈 온 더 블럭' 촬영에 복귀했다. 가수 이기찬과 오랜만에 만난 유재석은 변함없는 따뜻함으로 후배를 맞이했고, 이기찬 역시 반가운 마음을 드러냈다.

23일 이기찬은 자신의 계정에 "'이게 진짜 맞는지 모르겠네여 .. 너무 감사하게도 유퀴즈에서 불러주셔서 십여 년 만에 재석이 형과 녹화를 하고 왔습니다. 감사합니다! <앗!! 2018년 슈가맨을 했었네여. 십여 년 아니고 *8년 만에>"라는 글과 함께 사진과 영상을 공개했다.

공개된 사진에는 이기찬이 '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화 현장에서 자신의 대표곡 '감기'를 열창하고 있는 모습이 담겼다. 마이크를 잡고 노래에 몰입한 이기찬의 모습과 함께 녹화 현장의 분위기도 고스란히 전해졌다.

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이기찬은 유재석과 함께 찍은 인증샷도 공개했다. 사진 속 두 사람은 나란히 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 오랜만에 만난 두 사람의 반가운 분위기가 사진에서도 느껴진다.

이기찬은 "재석이 형 ㅜㅜ 유느님.. 방송에서 이게 몇 년 만입니꽈?! 변함없는 따뜻함. 감사합니다!"라며 유재석에게 고마운 마음을 전했다.

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무엇보다 이날 관심이 쏠린 것은 유재석의 건강 상태였다. 유재석은 불과 하루 전인 22일 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,' 시즌5 녹화를 위해 촬영장을 찾았지만, 감기 몸살로 인한 일시적인 고열 증세를 보여 녹화 직전 일정을 취소했다.

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유재석이 촬영을 위해 현장까지 찾은 뒤 당일 녹화를 취소한 만큼 팬들의 걱정도 이어졌다. 특히 유재석은 오랜 방송 활동 동안 꾸준한 자기관리로 여러 프로그램의 녹화를 성실하게 소화해온 만큼 갑작스러운 일정 변경은 이례적인 일이었다.

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소속사 안테나 측은 당시 "현재 회복에 집중하고 있다"며 관계자들에게 양해를 구하고 재촬영 일정을 조율했다고 밝혔다. '틈만 나면,' 제작진 역시 유재석이 촬영 직전 컨디션 저하로 스태프들에게 양해를 구한 뒤 녹화를 취소했다고 설명했다.

유재석이 건강상의 이유로 당일 녹화를 취소한 것은 1991년 데뷔 이후 처음인 것으로 알려져 더욱 걱정을 샀다. 오랜 기간 방송가에서 쉼 없이 활동해온 유재석의 갑작스러운 녹화 취소 소식에 팬들의 관심이 그의 건강 상태에 집중됐다.

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그런 가운데 유재석은 하루 만에 다시 촬영장에 모습을 드러냈다. 이기찬이 공개한 사진과 영상 속 유재석은 밝은 표정으로 게스트를 맞이하고, 녹화에 임하는 모습이다. 하루 전까지만 해도 건강 문제로 일정을 취소했던 상황이 무색할 정도로 자연스럽게 방송 녹화를 소화하고 있는 모습이 팬들에게도 반가움을 안겼다.

무엇보다 오랜만에 만난 이기찬이 유재석의 변함없는 따뜻함을 직접 언급하면서 두 사람의 오랜 인연에도 관심이 모인다. 과거 예능 프로그램을 통해 인연을 맺었던 두 사람이 오랜 시간이 흐른 뒤 다시 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 만나 이야기를 나누게 된 만큼, 이날 방송에서 어떤 이야기를 나눴을지에도 기대가 쏠린다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.