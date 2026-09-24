신지, 42kg까지 빠졌던 모습 어디로...확 달라진 근황 "요즘 20kg까지 친다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 신지가 한층 건강해진 모습으로 근황을 전해 눈길을 끌었다.

지난 23일 신지의 유튜브 채널에는 신지가 인생 처음으로 셀프 세차에 도전하는 모습이 공개됐다.

이날 신지는 직접 차량을 닦으며 열정적으로 세차에 나섰다. 생각보다 만만치 않은 작업에 신지는 "이 무게가 어마무시하다"며 손세차의 힘겨움을 새삼 실감했다.

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그러면서도 신지는 운동으로 다져진 체력을 자신하며 "나 그래도 요즘에 무게 좀 친다"고 이른바 '운동부심'을 드러냈다.

이를 들은 남편 문원은 "맞다. 요즘 5kg 막 이렇게 친다"고 웃으며 받아쳤다. 이에 신지는 발끈하며 "무슨 말이냐. 나 20kg까지 친다"고 반박해 웃음을 자아냈다.

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문원 역시 물러서지 않았다. 그는 "근데 그거 하고 죽을라 그랬다"고 놀렸고, 두 사람의 티격태격하는 모습은 신혼부부다운 유쾌한 분위기를 만들었다.

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특히 이날 영상에서는 이전보다 한층 밝아진 신지의 얼굴빛과 다소 살이 오른 듯한 모습이 눈길을 끌었다. 최근 지나치게 야윈 모습으로 팬들의 걱정을 샀던 것과 비교하면 한결 건강해진 분위기였다.

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앞서 신지는 최근 공개된 유튜브 콘텐츠와 SNS 등을 통해 눈에 띄게 마른 모습이 포착되면서 건강 이상설에 휩싸인 바 있다.

프로필상 키가 164cm인 신지의 체중이 42kg대까지 떨어졌다는 사실이 알려지면서 팬들의 우려가 이어지기도 했다. 특히 지나치게 야윈 체형이 공개될 때마다 팬들 사이에서는 건강을 걱정하는 목소리가 나왔다.

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신지는 앞서 인바디 검사 결과를 직접 공개하며 자신의 몸 상태에 대해 털어놓기도 했다. 당시 그는 전문가에게 "'이 몸으로 걸어 다니는 것 자체가 신기하다'는 말을 들었다"고 밝혀 관심을 모았다.

이후 자신의 몸 상태를 확인한 신지는 체력 증진과 건강 관리를 위해 운동을 시작하며 변화를 이어가고 있다. 이번 영상에서도 무게 운동을 언급하며 꾸준히 운동하고 있음을 직접 보여줬다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다.