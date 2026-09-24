"사인 요청하니 때려" 김창열 폭로 또 나왔다..결국 무한 사과 "환갑 때까지 사과만 할듯"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 DJ DOC 멤버 김창열이 약 30년 전 자신에게 욕설을 들었다는 누리꾼에게 직접 사과한 가운데, 이후에도 과거 일화를 털어놓는 댓글이 잇따르고 있다. 김창열은 연이어 소환되는 과거에 유쾌하게 반응하면서도 거듭 사과의 뜻을 전했다.

24일 김창열은 자신의 SNS에 "골프 갔다가 와서 피곤해 쩔어. 자고 일어났더니 난리가 났네~?? 나도 스레드 스타인 거야? ㅎㅎㅎ 레이야 고마워~"라는 글을 올렸다.

앞서 지난 22일 한 누리꾼은 SNS에 "살면서 연예인한테 욕 들어본 적 있어? 난 있어"라며 어린 시절 김창열과 마주쳤던 일화를 공개했다.

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글쓴이는 당시 DJ DOC의 공연을 보기 위해 관광나이트를 찾았고, 지인의 도움으로 대기실 앞에서 기다리다 무대를 마치고 나온 김창열에게 사인을 요청했다고 설명했다. 그러나 김창열에게 "비켜 XX!"라는 말을 들었다고 주장하며 "난 그 뒤로 REF 형들로 갈아탔다"고 덧붙였다.

해당 글이 화제를 모으자 누리꾼들은 김창열을 직접 태그했고, 김창열은 댓글로 "미안하다"고 사과했다. 당시 받지 못했던 사인을 대신하듯 자신의 사인이 담긴 사진도 함께 남겼다.

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이에 글쓴이는 "진짜 형이야? 와 30년의 한을 풀었다"며 놀라워했고, "오늘부터 나 창열이 형 팬이다. 남자답게 사인과 사과를 해준 창열이 형"이라고 화답했다.

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이후 김창열의 사과를 계기로 또 다른 과거 일화가 등장했다. 한 누리꾼은 "천안터미널에서 형 술집 하실 때 사인해 달라니까 왜 때리고 가셨어요? 사과해주세요"라고 댓글을 남겼고, 김창열은 사과 이모티콘으로 답했다.

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또 다른 누리꾼은 2001년 홍대에서 김창열을 마주쳤던 일을 언급하며 "내가 너희 친구냐. XX했었던 기억이 있다"고 주장했다. 그러면서 "2001년도 무서운 기억이었는데 이제 트라우마에서 벗어남. 응원할게요. 남자다 진짜 ㅎ"라고 덧붙였다.

이에 김창열은 "이렇게 기억도 잘 안 나는 것들 파묘하면 나 환갑 때까지 사과만 할 듯 ㅎㅎㅎ 암튼 극복 고마워~~~"라고 답했다.

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과거의 일을 하나씩 소환하는 누리꾼들의 반응에 김창열은 자신이 직접 사과하는 이유도 밝혔다. 그는 "질질 끌어봐야 더 힘든 걸 늦게 깨달았다"면서 "더 유연해지고 더 의연해지겠다"고 덧붙였다.