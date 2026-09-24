먼저 떠난 아들, 새로 찾아온 딸...성현주, 둘째 돌잔치에 울컥 "이모들 눈물"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 성현주가 뭉클한 둘째 딸의 첫돌잔치 현장을 자랑했다.

성현주는 지난 23일 지인이 올린 돌잔치 영상을 자신의 SNS에 공개했다.

공개된 영상에는 "이모들의 눈물을 뺀 지후의 성장사"라는 문구와 함께 둘째 딸 지후 양의 모습이 담겼다.

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특히 AI로 구현된 지후 양이 등장해 "눈 깜짝할 사이에 1년이 지나간 것 같아요"라며 첫돌을 맞은 소감을 전하는 모습도 담겨 눈길을 끌었다.

이날 돌잔치 현장에는 지후 양뿐 아니라 성현주가 먼저 떠나보낸 첫째 아들 서후 군의 사진도 함께 마련됐다.

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사진 속 서후 군과 지후 양이 나란히 미소 짓고 있는 모습은 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다. 먼저 떠난 아들과 새롭게 품에 안은 딸이 한자리에서 함께하는 특별한 순간이었다.

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성현주는 지난 2014년 첫째 아들 서후 군을 품에 안았지만, 2020년 아들을 먼저 떠나보내는 아픔을 겪었다.

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이후 지난해 9월 둘째 딸 지후 양을 출산하며 새로운 가족을 맞았다. 이번 첫돌잔치에서는 딸의 성장을 축하하는 동시에 먼저 떠난 아들을 향한 그리움도 함께 담아냈다.

한편 성현주는 2007년 KBS 22기 공채 개그우먼으로 데뷔했으며, 2011년 결혼했다.