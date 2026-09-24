황정음, 반려견 방치논란 '억까'였다..두 아들·父와 "비니 주니 집 청소"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황정음이 추석을 맞아 반려견을 위한 대청소에 나섰다.

24일 황정음은 자신의 계정에 "비니 주니 집 청소", "추석엔 대청소"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 황정음은 마당에 마련된 반려견의 집을 깨끗하게 청소하고 있다. 두 아들과 아버지도 함께 청소에 나선 모습. 가족들이 힘을 합쳐 반려견의 생활 공간을 정리하는 모습에서 반려견을 향한 애정이 엿보인다.

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앞서 황정음은 지난여름 반려견을 둘러싼 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 공개된 영상 등을 두고 일부 누리꾼들은 폭염 속 반려견이 실외에 있는 모습을 지적하며 건강을 우려했다. 반려견을 대하는 방식에 대한 아쉬움을 드러내는 목소리도 나왔다.

반면 황정음을 향한 비판이 과도하다는 반론도 있었다. 공개된 영상만으로 반려견이 실외에서만 생활한다고 단정하기 어렵다는 의견이 나온 것. 이런 가운데 황정음이 추석을 맞아 직접 반려견의 집을 청소하는 모습을 공개하면서 다시 한번 반려견과 함께하는 일상을 전했다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 겸 사업가 이영돈과 결혼, 이듬해 첫째 아들을 출산했지만 2020년 이혼조정신청서를 제출했다. 이후 재결합해 2022년 둘째 아들을 출산했지만 끝내 이혼했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com