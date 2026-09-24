남유정, 전남친 이규한 간접언급에 "다 잊었다" 선긋기...거침없는 공개구혼

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 남유정이 새로운 사랑에 대한 솔직한 마음을 털어놓으며 공개구혼에 나섰다.

지난 23일 데프콘의 유튜브 채널에는 '데프콘, 드디어 명절을 함께 보낼 여보(?) 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 남유정은 '지금 결혼이 급하냐'는 질문에 "급하다기보다 사랑을 하고 싶은 마음이다"라고 솔직하게 답했다.

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이어 "좋아하는 사람을 한 번 만나고 싶다. 이런 마음이다"라고 덧붙이며 결혼 자체보다는 새로운 인연과 사랑을 만나고 싶다는 뜻을 내비쳤다.

남유정의 발언을 곰곰이 듣던 데프콘은 "지난 사랑들은 어땠길래"라고 물었다. 남유정이 2년 전까지 배우 이규한과 공개 열애를 했던 사실을 염두에 둔 질문으로 보인다.

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이에 남유정은 "아니다. 지난 사랑은 지나갔으니까. 잊어버렸다. 모든 것들이 지나갔으니까"라며 다소 다급하게 해명해 웃음을 자아냈다.

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데프콘이 다시 "지난 사랑들은 잊혀졌냐"고 묻자 남유정은 "그럼요"라고 쿨하게 답했다.

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그러면서 남유정은 "저는 아쉬움은 없다. 빨리 지금 새로운 사랑을 찾고 싶다"고 밝히며 솔직한 연애관을 드러냈다.

이상형에 대해서도 구체적으로 이야기했다. 남유정은 "저는 대화가 좀 잘 통하는 분이면 뭐 다른 거는 그렇게 크게 따질 것 같지 않다"며 "대화가 좀 잘 통하고 서로가 잘 서로를 웃게 해 줄 수 있는 사람이 좋다"고 말했다.

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새로운 사랑을 향한 남유정의 솔직한 고백에 데프콘 역시 관심을 보이며 대화를 이어갔다.

한편 남유정은 2016년 브레이브걸스 멤버로 데뷔했다. 2021년 '롤린'의 역주행 신화를 함께하며 대중에게 큰 사랑을 받았으며, 이후 브브걸로 팀 활동을 이어갔다. 2024년 팀을 탈퇴한 뒤에는 배우 활동을 비롯해 개인 활동을 이어가며 홀로서기에 나섰다.