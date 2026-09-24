션 “♥정혜영과 만난 지 9438일, 결혼 7965일" 아직도 날짜 세는 진정한 사랑꾼

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 션이 아내 정혜영과의 결혼 생활을 하루하루 숫자로 세며 남다른 애정을 드러냈다.

23일 유튜브 채널 '내가 매일 기쁘게'에는 '16세 가출 소년이 대한민국 대표 사랑꾼이 되기까지｜가수 션'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 진태현은 션에게 "형수님과 결혼한 지 며칠 됐냐"고 물었다. 션은 한 치의 망설임도 없이 "7965일"이라고 답했다.

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진태현이 "그걸 세냐. 왜 세는 거냐"고 묻자 션은 "내가 좋아하는 숫자와 내가 사랑하는 사람. 두 개가 만나면 얼마나 즐겁냐"라며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

박시은이 "만난 날도 세냐"고 묻자 션은 이번에도 곧바로 "9438일"이라고 답했다. 두 사람의 결혼일뿐만 아니라 처음 만난 날까지 정확히 기억하고 있었던 것.

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다만 션은 정작 아내 정혜영의 반응은 자신과 사뭇 다르다고 털어놨다. 그는 "별 관심이 없다. 내가 한 번씩 '오늘이 만난 지 며칠이야'라고 하면, 아내가 '에이 진짜야?'라고 하고 지나간다. 내 만족인 거다"라고 말했다.

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그러면서도 특별한 날에는 아내를 위한 이벤트를 잊지 않는다고. 션은 "하지만 특별한 기념일, 몇 천일 때에는 작은 선물과 편지 카드를 써서 준다. 그러면 좋아한다"라고 전했다.

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자녀들의 기념일도 챙기느냐는 질문에는 션 특유의 철학이 담긴 답변을 내놨다. 진태현이 "자녀들 기념일은 안 세냐. 오직 형수님만 하는 거냐"고 묻자 션은 "나무에게 집중한다. 열매들은 알아서 크니까"라고 답했다.

아내를 '나무', 자녀들을 '열매'에 비유한 션의 답변에 출연진은 감탄을 금치 못했다. 오랜 시간 한결같이 아내를 향한 애정을 표현해온 션다운 사랑 방식이었다.

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또한 션은 인생에서 가장 행복한 순간을 아내 정혜영과의 만남을 꼽았다. 그는 "혜영이 처음 만났을 때 '이 사람이 내가 평생 함께할 사람이구나' 싶었다"고 말했다. 다만 정혜영은 자신에게 관심조차 없었다고. 션은 "누가 션이고 누가 지누인지도 몰랐다고 하더라. 그럼에도 제가 끊임없이 구애했다"고 전했다.

이후 계속해서 정혜영에게 전화를 걸었고, 션은 "내가 일정 시간에 전화를 안 하면 '이상한데?' 싶었을 것"이라며 "어느순간부터 그렇게 마음이 열린 것 같다"라고 덧붙였다.

뿐만 아니라 결혼 후 정혜영에 대한 애정이 더 커졌다고. 그는 "여전히 사랑스럽냐"라는 물음에 "그때보다 더 사랑스럽다"고 말하며 웃어 보였다.

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한편 션은 배우 정혜영과 2004년 결혼해 슬하에 네 자녀를 두고 있다.