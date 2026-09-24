박보검, 롤모델이 션이라더니.."둘이 만나면 하나님 얘기만 2~3시간"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 션이 배우 박보검과의 남다른 친분을 공개했다.

23일 유튜브 채널 '내가 매일 기쁘게'에는 '16세 가출 소년이 대한민국 대표 사랑꾼이 되기까지｜가수 션'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박시은은 연예계 대표 '사랑꾼'으로 꼽히는 션에게 "박보검 씨가 롤모델로 꼽았다더라. '이런 가장이 되고 싶다'고 했다더라"고 말했다.

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이에 션은 쑥스러운 듯 "같이 이야기하다 보면 그런 얘기를 해준다"고 답했다. 평소 아내 정혜영과의 결혼 생활은 물론 가족을 향한 사랑을 꾸준히 보여온 만큼, 박보검 역시 션의 삶을 롤모델로 바라보고 있다는 것.

션과 박보검의 친분은 두 사람의 만남에서도 드러났다. 진태현은 "박보검, 션, 이영표 만나면 맨날 옛날 얘기만 하더라"고 말했고, 션 역시 "맞다. 달리기 하기 위해서 만나면 남자들이 이렇게 할 말이 많은지 몰랐다"면서 웃었다.

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특히 션은 "하나님 얘기 시작하면 2~3시간도 한다"고 말해 이들의 대화 주제를 짐작하게 했다.

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진태현은 여기서 한술 더 떴다. 그는 "김밥집 가면 못 나온다. 점심 먹고 저녁까지 먹고 나온다. 진짜다"라고 증언해 웃음을 안겼다. 이어 "진짜 말 많다. 근데 자세히 들어보면 했던 얘기 또 한다"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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대화의 결말은 결국 '하나님 이야기'라는 설명도 덧붙였다. 진태현은 "중요한 건 다 하나님 얘기다. 마라톤으로 시작하면 하나님 얘기, 축구 얘기도 하나님 얘기, 힙합, 보검이 스케줄 얘기하다 하나님 얘기한다"고 전했다.

운동부터 음악, 방송 이야기까지 다양한 주제로 대화를 시작하지만 결국 신앙에 대한 이야기로 이어진다는 것. 션과 박보검, 이영표의 남다른 친분과 이들의 진솔한 대화가 웃음과 함께 공개되며 눈길을 끌었다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com