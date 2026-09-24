"사진 올릴 용기 필요했다"..서정희, 63세 안 믿기는 '초록 눈화장+20대 몸매'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 서정희가 63세의 나이가 믿기지 않는 동안 미모와 늘씬한 몸매를 과시하며 색다른 매력을 뽐냈다.

서정희는 24일 자신의 SNS에 지난해 초겨울 중국 상하이 여행 당시 촬영한 사진 여러 장을 공개했다.

사진과 함께 서정희는 "사진을 정리하다가, 작년 초겨울 여행의 몇 장면을 꺼내 본다"며 당시를 회상했다.

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특히 이날 서정희는 평소와는 전혀 다른 스타일의 메이크업에 도전했다. 그는 "평소의 나에서 잠시 벗어나, 조금 과감하고 색다른 화장을 해보고 싶었다"고 밝혔다.

서정희는 녹색 아이섀도를 브러시 대신 손가락으로 가볍게 펴 바르고, 치크와 립 역시 손가락으로 마무리했다. 완벽한 메이크업 기술보다는 당시의 감각을 따라가 보기로 했다는 설명이다.

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헤어스타일 역시 남달랐다. 목도리를 터번처럼 둘둘 감아 올린 뒤 터틀넥 스웨터를 매치했고, 또 다른 사진에서는 머리를 번 스타일로 올린 뒤 노란 튤 스커트와 초록색 티셔츠를 조합했다.

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자칫하면 촌스럽게 보일 수 있는 강렬한 색감과 독특한 스타일이었지만 서정희는 자신만의 분위기로 완벽하게 소화했다. 특히 63세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 동안의 외모와 군살 없는 늘씬한 몸매가 눈길을 끌었다.

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서정희는 "평소의 나와는 조금 다른 모습"이라며 "그저 한 번쯤 새로운 나를 연출해 보고 싶었던 날이었다"고 전했다.

이어 "사진을 찍고 나서는 화장을 바로 씻어버렸지만, 그 짧은 실험은 생각보다 꽤 즐거웠다"며 "아름다움은 언제나 완성된 얼굴에만 머무는 것은 아니니까요"라고 자신의 생각을 밝혔다.

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또 "익숙한 모습에서 한 걸음 벗어나 보는 용기, 나를 다른 각도에서 바라보는 태도에도 아름다움이 있다고 생각한다"며 "Beauty is an attitude"라고 덧붙였다.

서정희는 마지막으로 "사실 사진을 다시 올리는 일도 조금은 용기가 필요하다"며 팬들에게 "여러분도 평소와 다른 모습으로 자신을 표현해 본 적 있으신가요?"라고 물었다.

한편 서정희는 1982년 코미디언 고(故) 서세원과 결혼해 1남 1녀를 뒀으며 2015년 이혼했다. 현재 6세 연하 건축가 김태현과 공개 열애를 이어가고 있다.