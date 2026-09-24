"연예인한테 DM 왔다고 자랑하더니" 전현무, 장한별에 열애 의심 폭발 (전현무계획4)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] '전현무계획4' 전현무가 장한별을 향해 뜻밖의 열애설을 제기하며 현장을 술렁이게 만든다.

25일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 13회에서는 전현무가 조째즈·장한별과 함께 경남 의령의 전설적인 소바 맛집을 접수하러 나선 현장이 공개된다.

이날 전현무는 "이번 맛집은 하루에 단 세 시간만 영업하는 곳!"이라며 3대째 이어져온 '의령 대표' 소바 식당으로 조째즈, 장한별을 이끈다. 촬영 승낙에 성공한 세 사람은 냉·비빔·온소바와 빈대떡까지 다채로운 메뉴를 주문한다. 음식이 나오기 전, 장한별은 조째즈에게 "어떻게 프러포즈 했는지 궁금하다"고 연애 질문을 던진다.

Advertisement

이를 지켜본 전현무는 곧장 장한별을 향해 "너! 지금 누구 있구나! 연예인한테 DM(다이렉트 메시지) 왔다고 자랑하더니..."라고 캐물어 현장을 술렁이게 만든다.

예리한 눈빛으로 장한별의 열애설을 제기한 전현무의 촉에 장한별이 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠리는 가운데, 드디어 주문한 메뉴가 나오자 조째즈는 '먹잘알' 면모를 가감 없이 발휘한다. 그는 온소바를 맛본 뒤 "여긴 무조건 밥을 말아야 한다"고 주장하는가 하면, "비빔소바는 잘게 썰어서 숟가락으로 퍼먹으면서 동동주를 곁들이면 대박!"이라고 기발한 '먹 조합'을 알려준다. 이에 전현무는 "얘 천재네. 이 배가 그냥 나온 배가 아니네"라며 리스펙하고, 장한별 역시 "헛뚱땡이 느낌은 아니야"라고 감탄해 모두를 폭소케 한다.

Advertisement

유쾌한 먹방 속, 전현무는 "근데 네가 성형 1세대라던데?"라며 조째즈에게 돌직구를 던진다. 조째즈는 "성형외과가 거의 없던 고등학교 시절에 했다. 현재는 눈·코·입을 모두 성형한 상태"라고 쿨하게 밝힌다. 그런가 하면, 장한별은 전현무가 "최근에 성리, 환희도 이겼다며?"라고 묻자, "트로트 팬덤 투표에서 1위를 해서 뉴욕 전광판에 제 광고가 나오고 있다"고 글로벌 위상을 전해 놀라움을 더한다.

Advertisement

전현무·조째즈·장한별의 의령 먹트립과 어디서도 들을 수 없었던 솔직 담백한 토크는 25일(금) 밤 9시 10분 MBN·채널S '전현무계획4' 13회에서 확인할 수 있다.