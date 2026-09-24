김지민 임신하니 집안일은 ♥김준호 몫.."고마워" 명품 C사 수세미 선물

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[스포츠조선 김소희 기자] 임신 중인 코미디언 김지민이 늘 설거지를 도맡아 하는 남편 김준호를 위해 특별한 선물을 준비했다.

김지민은 24일 자신의 계정에 "옆에 있는 사람에게 고마울 땐 꼭 표현하세요!"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상 속 김준호는 싱크대 앞에서 묵묵히 설거지를 하고 있다. 김지민은 그런 김준호에게 "이것도"라며 설거지거리를 계속해서 건넸고, 이어 "설거지는 늘 해주는 준호찡"이라며 고마운 마음을 표현했다.

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김지민이 "고마워"라고 말하자 김준호는 짧게 "응"이라고 답했다. 이에 김지민은 "대답도 해주고 착해"라며 남편을 바라봐 훈훈함을 자아냈다.

하지만 김지민의 진짜 이벤트는 따로 있었다. 설거지를 하고 있는 김준호 옆에 명품 브랜드 셀린느의 상자를 슬쩍 내민 것. 예상치 못한 선물에 상자를 확인한 김준호는 금세 미소를 지으며 기대감을 드러냈다.

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김준호는 "아니 얼마 전에 백화점 갔다 오더니 아무것도 안 샀다더니. 난 이거를 한 번도 해본 적이 없는데. 셀린느는 되게 비싼데"라며 들뜬 모습을 보였다.

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그러나 기대에 부풀어 상자를 연 김준호를 기다리고 있던 것은 명품이 아닌 수세미였다.

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김준호는 "뭐냐. 수세미냐. 셀린느 수세미냐"며 황당해했고, 김지민은 태연하게 "에디션이다. 설거지 열심히 해라"라고 너스레를 떨었다.

김준호는 "고맙다. 잘 닦이겠다"고 받아치면서도 이내 상자를 다시 닫았다. 그러면서 "내 팔자에 무슨 셀린느"라고 신세를 한탄해 김지민을 폭소하게 만들었다.

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명품 상자로 남편을 기대하게 만든 뒤 설거지용 수세미를 선물한 김지민과, 황당한 상황에서도 유쾌하게 받아친 김준호. 두 사람의 현실적인 부부 티키타카가 웃음을 자아낸다.

한편 김지민은 지난해 7월 8세 연상의 코미디언 김준호와 공개 열애 끝에 결혼했다. 지난 7월에는 시험관 시술을 통해 임신에 성공했다는 소식을 전해 많은 축하를 받았다.