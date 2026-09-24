'9kg 감량' 효연, 비키니 몸매 이정도였나..깡마른 팔다리에 복근만 선명

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 소녀시대 효연이 9kg 감량 후 한층 슬림해진 몸매로 발리에서 과감한 휴양지 패션을 선보였다.

효연은 24일 자신의 SNS를 통해 인도네시아 발리에서 보내는 마지막 여름휴가 근황을 공개했다.

공개된 사진 속 효연은 몸매가 드러나는 다양한 휴양지 패션을 선보이며 여유로운 휴가를 즐기고 있다. 파란색 비키니부터 오버핏 셔츠를 활용한 스타일링까지, 휴양지의 분위기에 어울리는 다채로운 패션으로 눈길을 끌었다.

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특히 효연은 최근 9kg을 감량한 것으로 알려져 화제를 모았던 만큼 한층 슬림해진 비주얼이 시선을 사로잡았다.

가늘어진 팔다리와 함께 선명하게 드러난 복근까지 공개하며 탄탄한 몸매를 자랑했다.

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과감한 비키니에 오버핏 셔츠를 걸친 스타일에서는 청순하면서도 건강미 넘치는 매력을 동시에 드러냈다. 여기에 발리의 이국적인 풍경이 어우러지며 마치 화보 같은 휴가 사진을 완성했다.

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한편 효리수는 소녀시대의 새 유닛으로 효연, 유리, 수영으로 구성됐다. 효연의 개인 유튜브 채널 '효연의 레벨업'의 '가짜 김효연' 콘텐츠에서 출발했다.

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지난달 31일 공개된 효리수의 첫 디지털 싱글 'Skibidi'는 유튜브 인기 급상승 음악 한국 차트 1위에 오르는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다.